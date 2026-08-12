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Sweats à capuche et Sweat-shirts pour Femme

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ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
120 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 $

25 % de rabais au panier

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
130 $

25 % de rabais au panier

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunique à zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunique à zip Dri-FIT pour femme
130 $

25 % de rabais au panier

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Polo court oversize pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight
Polo court oversize pour femme
85 $
ACG "Wolf Grid"
ACG "Wolf Grid" Haut de randonnée à demi-zip Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Wolf Grid"
Haut de randonnée à demi-zip Therma-FIT pour femme
115 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
130 $
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip pour femme
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip pour femme
160 $

25 % de rabais au panier

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche et zip pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche et zip pour femme
20 % de réduction
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
Nike Phoenix Fleece
Sweat à capuche de basket oversize pour femme
20 % de réduction
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche court pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Sweat à capuche court pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize pour femme
80 $
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche oversize à logo pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Sweat à capuche oversize à logo pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack »
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack » Haut oversize à motif en relief pour femme
Meilleure vente
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack »
Haut oversize à motif en relief pour femme
95 $

25 % de rabais au panier

Nike Studio Fleece Medium Weight "Nike Run Club"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Nike Run Club" Veste de survêtement pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight "Nike Run Club"
Veste de survêtement pour femme
100 $
Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Haut ras-du-cou oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Heavyweight
Haut ras-du-cou oversize pour femme
100 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
+4
Meilleure vente
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
95 $

25 % de rabais au panier

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
85 $
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à col ras-du-cou pour femme
Nike Phoenix Fleece
Sweat à col ras-du-cou pour femme
40 % de réduction
Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
Meilleure vente
Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à capuche
15 % de réduction
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One Sweat à capuche en molleton à zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT One
Sweat à capuche en molleton à zip pour femme
35 % de réduction
Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Studio Fleece Heavyweight
Sweat à capuche oversize pour femme
100 $
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Haut ras-du-cou "Nike Athletic Department" pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Haut ras-du-cou "Nike Athletic Department" pour femme
80 $
Toronto Tempo
Toronto Tempo Sweat à capuche oversize en tissu en molleton Nike WNBA pour femme
Toronto Tempo
Sweat à capuche oversize en tissu en molleton Nike WNBA pour femme
100 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut pour Femme
75 $

25 % de rabais au panier

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
80 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
85 $
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Veste de survêtement oversize pour femme
160 $
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
Jordan Flight Fleece
Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
115 $
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat court à col ras-du-cou pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat court à col ras-du-cou pour femme
85 $
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweat à capuche pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Brooklyn
Sweat à capuche pour femme
85 $
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweat ras-du-cou en tissu Fleece pour femme
Jordan Brooklyn
Sweat ras-du-cou en tissu Fleece pour femme
80 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche court oversize pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche court oversize pour femme
95 $

25 % de rabais au panier

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche court oversize à zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche court oversize à zip pour femme
95 $
A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
A’ja Wilson
Sweat à capuche de basket pour femme
40 % de réduction
Toronto Tempo
Toronto Tempo Sweat d'entraînement à col ras-du-cou Nike WNBA Standard Issue Dri-FIT
Toronto Tempo
Sweat d'entraînement à col ras-du-cou Nike WNBA Standard Issue Dri-FIT
30 % de réduction
Sabrina
Sabrina Sweat à capuche de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
Sabrina
Sweat à capuche de basket Dri-FIT
100 $
Nike SB
Nike SB Sweat de skateboard à col ras-du-cou en Fleece à demi-zip
Nike SB
Sweat de skateboard à col ras-du-cou en Fleece à demi-zip
100 $
NOCTA
NOCTA Haut CS en Fleece pour homme
NOCTA
Haut CS en Fleece pour homme
95 $
WNBA Legends
WNBA Legends Sweat à capuche en Fleece Nike
WNBA Legends
Sweat à capuche en Fleece Nike
110 $

Sweats à capuche femme : confort et décontraction

Emmitouflez-vous dans l'un de nos sweats à capuche pour femme. Quel que soit votre style, vous trouverez dans notre collection les couleurs et les motifs qui vous conviennent. Conçus pour être confortables et vous permettre de vous concentrer sur vos performances, nos sweats à capuche et nos sweat-shirts pour femme vous aident à donner le meilleur de vous-même. Que vous attaquiez un entraînement intensif en plein air ou couriez sur la piste, nous avons tout prévu.

Préservez votre chaleur corporelle

Rien ne vous arrêtera, pas même le froid. Choisissez un sweat à capuche pour femme en polaire pour affronter les températures les plus fraîches. Pour plus de douceur, prenez un sweat à capuche avec un intérieur brossé. Et pour rester bien couverte, optez pour les sweat-shirts avec des trous pour les pouces au niveau des poignets qui protègeront vos mains. Les modèles dotés d'une capuche vous garderont au sec du premier au dernier kilomètre, tandis que les poches kangourou vous permettront de maintenir vos mains au chaud. Le tissu thermique réchauffe instantanément en retenant la chaleur de votre corps.

Soyez à l'aise, restez motivée

Les pièces de notre collection de sweats à capuche pour femme sont réalisées dans des matières techniques qui assurent une meilleure circulation de l'air et évacuent la transpiration. Ces modèles intelligents vous garderont au sec et à l'aise, quelle que soit l'intensité de votre entraînement. Vous pouvez également choisir des matériaux recyclés et durables, ou des tissus spécialement conçus pour être plus extensibles.

Améliorez vos tenues d'entraînement

Nos sweats Nike pour femme complèteront aussi bien votre garde-robe décontractée que vos tenues de sport. Les couleurs vives sont modernes, tandis que les demi-zips et les logos Swoosh apparents apportent un style old school. Les regards se tourneront vers vous lorsque vous passerez en courant dans une tenue rétro tie and dye. Vous pouvez aussi choisir de rester discrète en optant pour des détails contrastés.

Trouvez votre coupe et entraînez-vous à votre façon

Si vous préférez une coupe oversize et décontractée, optez pour l'un de nos sweats à capuche amples pour femme. Ils sont faciles à enfiler par-dessus des tops et des T-shirts, et sont donc parfaits pour la récupération. Si vous souhaitez une coupe plus ajustée, choisissez un modèle près du corps qui vous soutiendra jusqu'au bout de votre effort. Les sweat-shirts slim à col côtelés sont faciles à porter et offrent structure et chaleur.

Peaufinez votre style grâce aux détails

Parcourez notre collection de sweats à capuche Nike pour femme et découvrez des finitions inattendues. Les caractéristiques comme les manches 3/4 sont parfaites pour maintenir la bonne température corporelle lorsque la météo change rapidement. Les ourlets à cordon de serrage sont utiles pour personnaliser votre coupe et rester au chaud. Les tissages géométriques ajoutent de la texture aux vêtements conçus pour les temps froids, tandis que les fermetures Éclair invisibles sur les manches peuvent être fermées ou ouvertes pour assurer une meilleure circulation de l'air. Choisissez un modèle à détails métalliques pour donner une touche finale éclatante à vos tenues de sport.

Des sweats pour femme faits pour vous

Quels que soient votre style et le sport que vous pratiquez, vous trouverez votre bonheur dans notre collection de sweats. Pour aller à la salle, enveloppez-vous dans un sweat à capuche pour femme doté d'une coupe boyfriend. Si vous préférez une tenue plus légère, optez pour des modèles courts aux textures contrastées qui sont parfaits pour offrir un confort optimal tout au long de l'année. Actualisez vos classiques favoris en choisissant un sweat en tissu éponge bouclé doté de poches à rabat sur le devant et de manches raglan. Quel que soit votre choix, votre nouveau sweat à capuche ou votre sweat-shirt vous permettront de dépasser les limites de vos performances.