Semelles rembourrées performantes : protégez-les lors de l'entraînement
Quand vos athlètes en herbe testent leurs limites, leurs articulations exigent une protection renforcée. Nos baskets Nike junior intègrent un rembourrage en mousse haute technologie qui leur permettra de s'entraîner sans crainte ni retenue. L'air comprimé de notre ligne Nike Air emblématique absorbe le choc de l'atterrissage tout en procurant une sensation de légèreté qui facilite les mouvements. Sous les chaussures, vous trouverez des semelles extérieures adhérentes qui leur permettent de tourner, de s'arrêter et de pivoter avec un maximum d'assurance. S'ils ont trouvé le sport qui les passionne, découvrez notre ligne spécialisée afin de les soutenir dans leur aventure. Ou bien choisissez une paire polyvalente et offrez-leur la liberté d'explorer.
Donnez-leur la liberté de réussir
Permettez-leur de donner le meilleur d'eux-mêmes grâce aux baskets Nike junior en tissus techniques ultra-légers. Les tiges en maille sont flexibles afin que les chaussures épousent leurs mouvements tout en gardant leur forme. Pour les conditions difficiles en plein air, choisissez des tiges en cuir qui offrent une protection supérieure face aux éléments. Votre enfant est un coureur de fond ? Sélectionnez des cols de cheville rembourrés qui optimisent le maintien sur les grandes distances, et des designs enveloppants qui protègent leurs pieds. Et pour les futurs champions de sports de raquette, préférez les modèles bas conçus pour pivoter sans effort et bouger à la vitesse de l'éclair.
Entretenez leur amour du ballon rond
Nous avons lancé notre première paire de baskets de foot en 1971, et les chaussures de foot de qualité professionnelle font, depuis, partie de notre ADN. Notre ligne de chaussures Nike junior propose divers types de crampons afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes sur différentes surfaces. Au niveau des tiges, vous trouverez des textures adhérentes qui offrent un contrôle exceptionnel du ballon, et des cols à ajustement dynamique qui s'enveloppent autour de la cheville pour une meilleure protection. Votre enfant espère devenir ballon d'or pour l'équipe nationale ? Sélectionnez un laçage décentré qui crée une plus large zone de frappe pour des tirs imparables.
Maîtrisez le court dans nos chaussures junior
Nos chaussures de tennis et de basketball spécialisées sont dotées de semelles ultra-adhérentes pour s'arrêter avec précision, tourner en douceur et pivoter super rapidement. Des semelles intermédiaires en mousse absorbent les chocs des sauts et des atterrissages afin de protéger les articulations en pleine croissance. Sélectionnez des modèles bas qui donnent une plus grande liberté de mouvement, et des empiècements qui laissent circuler l'air et les gardent au frais plus longtemps.
Du matériel de sport durable
Notre planète a besoin que nous agissions. Le programme Move to Zero de Nike représente notre engagement à cet égard. Nos tiges FlyKnit réutilisent six à sept bouteilles en plastique par chaussure, les déchets recyclés étant transformés en maille haute performance. Le Flyleather associe au moins 50 % de fibres de cuir recyclé à des matériaux synthétiques. Le résultat, c'est un matériau qui a l'allure, le toucher et l'odeur du cuir naturel, mais qui consomme moins d'énergie et produit moins de déchets. Et depuis 2008, toutes nos Nike Air sont fabriquées à partir d'au moins 50 % de déchets industriels recyclés.
Permettez-leur d'allier performance et style
Ils veulent se donner à fond lors de l'entraînement sans sacrifier leur allure ? Choisissez un modèle sobre et polyvalent grâce à une paire de baskets Nike junior noires authentiques ou blanches classiques. Ou bien optez pour des touches de couleur vive sur les empiècements, les lacets et les doublures, pour une note personnelle. Les semelles empilées apportent à leurs chaussures l'incontournable esthétique qui met l'accent sur le volume, tandis que les designs bas leur assurent un look discret. Quelle que soit leur préférence, le Swoosh de Nike apporte la touche finale indispensable.