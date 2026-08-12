Chaussures et Baskets Junior

Air Jordan 1 Retro Low OG "Laser"
Air Jordan 1 Retro Low OG "Laser" Chaussure pour pré-ado
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Air Jordan 1 Retro Low OG "Laser"
Chaussure pour pré-ado
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Air Jordan 3 Retro "Play Your Way"
Air Jordan 3 Retro "Play Your Way" Chaussure pour pré-ado
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Air Jordan 3 Retro "Play Your Way"
Chaussure pour pré-ado
175 $
Kobe V
Kobe V Chaussure de basket pour ado
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Kobe V
Chaussure de basket pour ado
140 $
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Nike Jr. Tiempo Streetgato Chaussure de foot en salle basse pour ado
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Chaussure de foot en salle basse pour ado
75 $

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Nike Free Ride
Nike Free Ride Chaussure de running pour ado
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Chaussure de running pour ado
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour ado
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour ado
140 $
Nike Air Force 1 Essential+
Nike Air Force 1 Essential+ Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
105 $
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour pré-ado
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Chaussure pour pré-ado
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KD 6 "Meteorology"
KD 6 "Meteorology" Chaussure pour pré-ado
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KD 6 "Meteorology"
Chaussure pour pré-ado
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Nike Air Force 1 Low Protro LOTR
Nike Air Force 1 Low Protro LOTR Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Air Jordan 1 High OG "Love Letter"
Air Jordan 1 High OG "Love Letter" Chaussure pour pré-ado
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Chaussure pour pré-ado
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Air Jordan 6 Retro "Black and White"
Air Jordan 6 Retro "Black and White" Chaussure pour pré-ado
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Air Jordan 13 Retro "Flint"
Air Jordan 13 Retro "Flint" Chaussure pour pré-ado
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Chaussure pour pré-ado
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Air Jordan 4 Retro "Comic"
Air Jordan 4 Retro "Comic" Chaussure pour pré-ado
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Chaussure pour pré-ado
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec pour pré-ado
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A’Two "Mirrored"
A’Two "Mirrored" Chaussure de basket A'ja Wilson pour pré-ado
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Chaussure de basket A'ja Wilson pour pré-ado
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces pour ado
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Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces pour ado
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces pour pré-ado
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces pour pré-ado
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces pour ado
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Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces pour ado
65 $
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour pré-ado
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Chaussure de basket pour ado
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Nike Air DT Max '96 Low
Nike Air DT Max '96 Low Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Luka 5
Luka 5 Chaussure pour ado
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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Chaussure pour ado
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A’Two
A’Two Chaussure de basket A'ja Wilson pour pré-ado
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Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Chaussures de running pour ado
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Dunk Low LV8
Nike Dunk Low LV8 Chaussure pour ado
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Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Chaussure pour ado
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Nike V5 Runner Suede
Nike V5 Runner Suede Chaussure pour ado
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Air Jordan 3 Retro "True Blue"
Air Jordan 3 Retro "True Blue" Chaussure pour pré-ado
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Nike Air Max Phoenix x LEGO® Collection
Nike Air Max Phoenix x LEGO® Collection Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Air Griffey Max 1
Nike Air Griffey Max 1 Chaussure pour pré-ado
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A’Two "Pinkies Up"
A’Two "Pinkies Up" Chaussure de basket A'Ja Wilson pour pré-ado
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Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Chaussure de basket pour pré-ado
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Air Jordan 4 Retro "She's A Star"
Air Jordan 4 Retro "She's A Star" Chaussure pour pré-ado
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Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Chaussure pour ado
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Nike Air Force 1 LE
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Jordan Spizike Low
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Jordan Son of Mars Low Chaussure pour ado
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Air Jordan 4 « Toro »
Air Jordan 4 « Toro » Chaussure pour ado
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Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Chaussure pour pré-ado
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour ado
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Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Chaussure pour ado
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Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Chaussure pour ado
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Semelles rembourrées performantes : protégez-les lors de l'entraînement

Quand vos athlètes en herbe testent leurs limites, leurs articulations exigent une protection renforcée. Nos baskets Nike junior intègrent un rembourrage en mousse haute technologie qui leur permettra de s'entraîner sans crainte ni retenue. L'air comprimé de notre ligne Nike Air emblématique absorbe le choc de l'atterrissage tout en procurant une sensation de légèreté qui facilite les mouvements. Sous les chaussures, vous trouverez des semelles extérieures adhérentes qui leur permettent de tourner, de s'arrêter et de pivoter avec un maximum d'assurance. S'ils ont trouvé le sport qui les passionne, découvrez notre ligne spécialisée afin de les soutenir dans leur aventure. Ou bien choisissez une paire polyvalente et offrez-leur la liberté d'explorer.

Donnez-leur la liberté de réussir

Permettez-leur de donner le meilleur d'eux-mêmes grâce aux baskets Nike junior en tissus techniques ultra-légers. Les tiges en maille sont flexibles afin que les chaussures épousent leurs mouvements tout en gardant leur forme. Pour les conditions difficiles en plein air, choisissez des tiges en cuir qui offrent une protection supérieure face aux éléments. Votre enfant est un coureur de fond ? Sélectionnez des cols de cheville rembourrés qui optimisent le maintien sur les grandes distances, et des designs enveloppants qui protègent leurs pieds. Et pour les futurs champions de sports de raquette, préférez les modèles bas conçus pour pivoter sans effort et bouger à la vitesse de l'éclair.

Entretenez leur amour du ballon rond

Nous avons lancé notre première paire de baskets de foot en 1971, et les chaussures de foot de qualité professionnelle font, depuis, partie de notre ADN. Notre ligne de chaussures Nike junior propose divers types de crampons afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes sur différentes surfaces. Au niveau des tiges, vous trouverez des textures adhérentes qui offrent un contrôle exceptionnel du ballon, et des cols à ajustement dynamique qui s'enveloppent autour de la cheville pour une meilleure protection. Votre enfant espère devenir ballon d'or pour l'équipe nationale ? Sélectionnez un laçage décentré qui crée une plus large zone de frappe pour des tirs imparables.

Maîtrisez le court dans nos chaussures junior

Nos chaussures de tennis et de basketball spécialisées sont dotées de semelles ultra-adhérentes pour s'arrêter avec précision, tourner en douceur et pivoter super rapidement. Des semelles intermédiaires en mousse absorbent les chocs des sauts et des atterrissages afin de protéger les articulations en pleine croissance. Sélectionnez des modèles bas qui donnent une plus grande liberté de mouvement, et des empiècements qui laissent circuler l'air et les gardent au frais plus longtemps.

Du matériel de sport durable

Notre planète a besoin que nous agissions. Le programme Move to Zero de Nike représente notre engagement à cet égard. Nos tiges FlyKnit réutilisent six à sept bouteilles en plastique par chaussure, les déchets recyclés étant transformés en maille haute performance. Le Flyleather associe au moins 50 % de fibres de cuir recyclé à des matériaux synthétiques. Le résultat, c'est un matériau qui a l'allure, le toucher et l'odeur du cuir naturel, mais qui consomme moins d'énergie et produit moins de déchets. Et depuis 2008, toutes nos Nike Air sont fabriquées à partir d'au moins 50 % de déchets industriels recyclés.

Permettez-leur d'allier performance et style

Ils veulent se donner à fond lors de l'entraînement sans sacrifier leur allure ? Choisissez un modèle sobre et polyvalent grâce à une paire de baskets Nike junior noires authentiques ou blanches classiques. Ou bien optez pour des touches de couleur vive sur les empiècements, les lacets et les doublures, pour une note personnelle. Les semelles empilées apportent à leurs chaussures l'incontournable esthétique qui met l'accent sur le volume, tandis que les designs bas leur assurent un look discret. Quelle que soit leur préférence, le Swoosh de Nike apporte la touche finale indispensable.