W 5 / M 3.5 W 5.5 / M 4 W 6 / M 4.5 W 6.5 / M 5 W 7 / M 5.5 W 7.5 / M 6 W 8 / M 6.5 W 8.5 / M 7 W 9 / M 7.5 W 9.5 / M 8 W 10 / M 8.5