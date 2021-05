Pourquoi avoir choisi le basketball ?

Ngor : nous faisons partie d'une tribu dont les membres sont les plus grands [la tribu Dinka du Soudan du Sud] au monde. Nous sommes naturellement attirés par le basketball car cela fonctionne bien pour nous, avec notre grande taille et notre qualité athlétique.



Sebit : surtout à cause de mon frère aîné. Je voulais jouer avec lui, car nous faisons tout ensemble. Le basketball est l'un des trois piliers de ma vie. Il y a l'école, la famille et le basketball.



Chuatwech : mes frères jouaient au basketball. Ils allaient à des matchs le week-end, et je voulais jouer avec eux. J'ai donc arrêté le football et j'ai commencé à jouer au basketball, pour finalement m'entraîner plus sérieusement à partir de l'âge de 9-10 ans. Et maintenant, j’essaie de devenir professionnel, alors mes journées sont essentiellement consacrées à cela.