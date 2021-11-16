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Giannis Antetokounmpo est connu dans le monde entier en tant que champion NBA, mais c'est son œuvre en dehors des terrains qui est vraiment remarquable.
Giannis Antetokounmpo est l'un des joueurs de la NBA dont on parle le plus. C'est un MVP. C'est un champion. C'est le Greek Freak ! Mais c'est en dehors du terrain qu'il a construit quelque chose de vraiment spécial : l'AntetokounBros Academy.
La passion de Giannis est peut-être le basket, mais son objectif est de créer un espace où chacun se sent à sa place. La philosophie du camp est très claire : « L'important n'est pas d'où l'on part, mais où l'on peut aller ! »
« La plupart des enfants qui viennent ici se sentent comme des marginaux, ils ont un peu moins confiance en eux. Après cette expérience, ils gagnent de l'assurance, ils développent les compétences dont on a besoin quand on se retrouve dans la société. »
Evina Maltsi
Coach principale de l'AntetokounBros Academy
Chaque année, l'Académie accueille 100 enfants (et 12 coachs) issus de milieux défavorisés et de différents quartiers, pays et contextes sociaux, pour leur donner la chance de libérer leur potentiel et de le développer grâce au sport.
Avec ses frères, et l'aide de la Fondation Onassis et d'Eurohoops, Giannis a créé quelque chose qu'il n'a jamais eu en grandissant, quelque chose d'inspirant. C'est pourquoi cette initiative représente tant pour lui.
Occupant les terrains de basketball rénovés par Nike dans les quartiers athéniens Ellinoroson, Ambelokipi et Lamprini, l'Académie ne s'arrête pas à ce qui se déroule sur le terrain.
Tout au long de l'année, les enfants bénéficient d'un ensemble de sessions de mentorat et de passerelles pour accéder à des bourses, le tout organisé à la Fondation Onassis. Ils assistent à des analyses de matchs dirigées par une équipe d'entraîneurs de l'organisation Eurohoops ainsi qu'à des conférences données par des athlètes réputés et des professionnels de différents domaines.
« Ces enfants sont un miscrocosme de la société. Si nous réfléchissons et agissons ensemble, tout ira mieux pour tout le monde. »
Konstantinos Papaloukas
Associé dirigeant de l'organisation Eurohoops
Fils d'immigrants nigérians partis à Athènes en quête de travail et d'une vie meilleure, Giannis sait ce que c'est que d'être un outsider. Et cela l'a poussé à vouloir aider chaque enfant qui vit la même situation que lui à se sentir accueilli et autonome, et à atteindre son plein potentiel, quelles que soient les circonstances.
« Chacun a sa propre histoire, sa propre vie, sa propre couleur de peau… quand nous sommes tous ensemble, nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. »
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros ressemble à une famille, avec des coachs et des étudiants qui apprennent les uns des autres. C'est ce qui rend cette Académie si spéciale.
Elle offre également des avantages très concrets. Les étudiants acquièrent une expérience qui leur permet de décrocher un diplôme et des récompenses lors d'une cérémonie. Les six diplômés les plus performants obtiendront des bourses pour poursuivre leur formation en basketball à l'Eurohoops Academy. Et un diplômé brillant se verra décerner cette année une bourse universitaire « unique en son genre » financée par la Fondation Onassis.
« Dans l'Antetokounbros Academy, des personnes de nationalités, de religions et de genres différents se retrouvent dans les quartiers d'Athènes pour former une seule et même équipe en vue de poursuivre leurs rêves. »
Afroditi Panagiotakou
Directrice de la Culture à la Fondation Onassis
Mais aussi impressionnante que soit cette Académie, Giannis, fidèle à lui-même, résume tout cela très simplement…
« Vous venez ici pour vous amuser ! »
Giannis Antetokounmpo
Même s'il fait partie des joueurs qui travaillent le plus dur, Giannis est convaincu que lorsqu'on est libre de s'amuser, on est libre de devenir la personne que l'on est destinée à être.
« Quand tu découvres ce qui te rend heureux, tu dois continuer à le faire parce que c'est comme ça que tu deviendras la meilleure version de toi-même ».
Giannis Antetokounmpo
Photographie : Eleni Albarosa
Vidéo : Alkis Papastathopoulos
Animation : Ultra Brand Studio