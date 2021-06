Comment la boxe change-t-elle la perception des femmes en Chine ?

Ge Fangxin : Quand j'ai commencé [il y a six ans], rares étaient les femmes qui voulaient s'essayer à la boxe. Mais avec le temps, il en vient de plus en plus et elles restent. C'est émouvant de voir de plus en plus de femmes découvrir leur pouvoir par le biais de la boxe.

Du Jingjing : De plus en plus de personnes commencent à accepter la boxe comme un sport féminin, plutôt que de l'associer uniquement à la violence. Nous reconnaissons la beauté de notre pouvoir.





Après l'entraînement, Gong Jin retire ses gants et les bandes qui protègent ses mains. Wukong, son corgi, déboule et elle l'attrape au vol pour le poser sur ses genoux avant de le retourner pour lui caresser le ventre. Les autres filles l'entourent et commencent à rire. Ce sont les mêmes femmes qui sont entrées dans le studio de boxe quelques heures plus tôt. Mais on peut affirmer, à la manière dont elles se dressent maintenant, que quelque chose a changé. Après une série de rounds de boxe, elles se sont manifestement reconnectées avec ce pouvoir dont parlait Du Jingjing. Désormais, elles sont prêtes à affronter tous les obstacles qui se mettront en travers de leurs chemins. Un gros match, une réunion de travail, une mauvaise journée : sautille, esquive, frappe... au tapis !