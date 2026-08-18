Zomerschoenen en zomersneakers

(97)
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor heren
Nike Calm 2.0
Slippers voor heren
€ 49,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor heren
Nike Victori One
Slippers voor heren
€ 37,99
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Structure Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 159,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
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Bestseller
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor kids
Net binnen
Nike Calm 2.0
Slippers voor kids
€ 39,99
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Rift Breathe
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor dames
Nike Victori One
Slippers voor dames
€ 37,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Vapor Pro 3 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
€ 139,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor kleuters
Nike Calm 2.0
Slippers voor kleuters
€ 29,99
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Herenschoenen
Nike Tennis Classic
Herenschoenen
€ 99,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor dames
Nike Marina
Slippers voor dames
€ 29,99
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandalen voor dames
Nike Air Max Koko
Sandalen voor dames
€ 99,99
Air Jordan Skyline Low LE
Air Jordan Skyline Low LE Herenschoenen
Air Jordan Skyline Low LE
Herenschoenen
€ 99,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Kawa
Nike Kawa Slipper voor baby's/peuters
Nike Kawa
Slipper voor baby's/peuters
€ 27,99
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Herenschoenen
Nike Air Max 90 Premium
Herenschoenen
€ 149,99
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slippers
Jordan Franchise
Slippers
€ 32,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 trainingsschoenen voor dames
Nike Free Metcon 7
trainingsschoenen voor dames
€ 129,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschoenen
Nike Air Max 90 G
Golfschoenen
€ 159,99
Nike P-6000 Utility
Nike P-6000 Utility Kinderschoenen
Bestseller
Nike P-6000 Utility
Kinderschoenen
€ 94,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor heren
Nike Marina
Slippers voor heren
€ 29,99
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 229,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Kawa
Nike Kawa Slippers voor kleuters/kids
Nike Kawa
Slippers voor kleuters/kids
€ 29,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Herenschoenen
Nike ReactX Rejuven8
Herenschoenen
€ 69,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoen
€ 119,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike Calm
Nike Calm Muiltjes voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Calm
Muiltjes voor heren
€ 69,99
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Herenschoenen
Nike Ava X Mesh
Herenschoenen
€ 119,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor heren
€ 59,99
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandalen voor kleuters
Jordan OTDR
Sandalen voor kleuters
€ 49,99
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Slippers voor kids
Jordan Hydrip
Slippers voor kids
€ 27,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor dames
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor dames
€ 59,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damesschoenen
Nike Air Rift
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 99,99
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Damesschoenen
Nike Air Superfly
Damesschoenen
€ 109,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Trainingsschoenen voor heren
Nike Free Metcon 7
Trainingsschoenen voor heren
€ 129,99
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Damesschoenen
Air Jordan Skyline Low
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 trainingsschoenen voor dames
Nike Free Metcon 7
trainingsschoenen voor dames
€ 129,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschoenen
Nike Air Max 90 G
Golfschoenen
€ 159,99
Nike P-6000 Utility
Nike P-6000 Utility Kinderschoenen
Bestseller
Nike P-6000 Utility
Kinderschoenen
€ 94,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor heren
Nike Marina
Slippers voor heren
€ 29,99
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 229,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Kawa
Nike Kawa Slippers voor kleuters/kids
Nike Kawa
Slippers voor kleuters/kids
€ 29,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Herenschoenen
Nike ReactX Rejuven8
Herenschoenen
€ 69,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoen
€ 119,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike Calm
Nike Calm Muiltjes voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Calm
Muiltjes voor heren
€ 69,99
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Herenschoenen
Nike Ava X Mesh
Herenschoenen
€ 119,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor heren
€ 59,99
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandalen voor kleuters
Jordan OTDR
Sandalen voor kleuters
€ 49,99
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Slippers voor kids
Jordan Hydrip
Slippers voor kids
€ 27,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor dames
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor dames
€ 59,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damesschoenen
Nike Air Rift
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 99,99
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Damesschoenen
Nike Air Superfly
Damesschoenen
€ 109,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Trainingsschoenen voor heren
Nike Free Metcon 7
Trainingsschoenen voor heren
€ 129,99
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Damesschoenen
Air Jordan Skyline Low
Damesschoenen
€ 89,99

Zomerschoenen en zomersneakers: maak je dromen waar

Met een paar zomerschoenen van Nike sport je ook bij warm weer gewoon door. Als de buitenlucht lonkt, hebben we wandelschoenen voor je die je bij elke stap ondersteunen. Bijvoorbeeld met strategische groeven in de zolen die je grip geven in meerdere richtingen. En met een bovenwerk dat stevig om je voet zit, om modder en vuil tegen te houden. Als je gaat trainen op een harde ondergrond, kies je voor stevige rubberen buitenzolen die tegen een stootje kunnen.


Ademend bovenwerk


Focus is belangrijk voor goede sportprestaties. Daarom zijn veel van onze sportschoenen voor de zomer gemaakt met lichtgewicht mesh. De geweven stoffen zijn ademend. Zo kan je lichaam snel de extra warmte kwijt en blijven je voeten langer fris. Als je het voetbalveld op gaat, kies je voor voetbalschoenen met een sokmodel waardoor je voet dichter bij de bal is. Of voor schoenen met technische texturen op de contactzones. Zo heb jij extra controle over de bal bij het dribbelen en schieten.


De hele dag comfortabel


Of je nu aan duurloop doet of buiten een circuittraining hebt, zomerse trainingen kunnen veel vragen van je lichaam. Voor wat extra support kies je voor een Nike zomerschoen met Air units. Die vangen de impact van je bewegingen op en veren weer terug. Dit geeft een stuwend effect dat jou vooruit helpt. En we maken onze zomersneakers met ondersteunende demping in de middenzool. Die neemt de energie op als je afzet of landt. Zo voel je je minder snel vermoeid en verklein je de kans op blessures.


Makkelijke zomerschoenen


Of je nu naar het zwembad gaat of van het veld naar de kleedkamer loopt, Nike zomerschoenen zijn een slimme keuze. Onze instappers zijn gemaakt van waterbestendig materiaal, zodat je ze makkelijk schoonmaakt. De voorgevormde zomerschoenen van Nike ondersteunen je voet. En de gripvaste buitenzolen houden je stabiel op tegelvloeren of natte en gladde ondergronden. Voor extra bescherming kies je voor instappers met een dichte neus.


Steun voor jonge sporters


Toekomstige topsporters jagen hun dromen na op een paar zomersneakers uit onze junior collectie. We maken ze met dezelfde topmaterialen als onze schoenen voor volwassenen. Denk aan buitenzolen met een slim ontworpen profiel voor elke sport. Of aan een lichtgewicht mesh bovenwerk dat met de voet meebuigt. Zo kan de voet op een natuurlijke manier bewegen. En de zachte demping in de zool beschermt botten en spieren in de groei.


Nike Move to Zero


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te beschermen. Als onderdeel hiervan maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Wil je meehelpen? Kies dan voor Nike zomerschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.