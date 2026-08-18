Zomerschoenen voor dames: laat zien wat je in huis hebt
Onze zomerschoenen voor dames geven je de steun die je nodig hebt om vol zelfvertrouwen te trainen in warm weer. Ga voor een laag model dat je enkels alle bewegingsvrijheid geeft, of kies voor een hoger model dat je enkels ondersteunt voor extra stabiliteit. Onder je voeten vind je een speciaal ontworpen profielzool die is afgestemd op de unieke behoeften van jouw sport. In combinatie met een licht bovenwerk van ademende materialen ben je klaar voor de start.
Dempende ondersteuning voor je voeten
Onze zomersneakers voor dames zijn gemaakt met schokabsorberende demping om je gewrichten en spieren te beschermen terwijl jij je grenzen verlegt. We gebruiken responsief, lichtgewicht schuim dat de impact van elke beweging opvangt. Dit helpt blessures voorkomen en vermindert vermoeidheid. Kies voor extra veerkracht met schoenen met onze veelgeprezen Air units. Ze geven de energie die jij in je stappen steekt als het ware weer terug, door je voort te stuwen.
Blijf koel met ademende schoenen
Als je traint in de zomer, krijg je het snel warm. Daarom ontwerpen we onze zomerschoenen voor dames met het oog op ademend vermogen. Denk aan een bovenwerk van mesh dat voor een goede luchtcirculatie zorgt, zodat je voeten langer fris en comfortabel blijven. Of strategisch geplaatste ventilatiegaatjes op plekken waar het snel warm wordt. Bovendien bevorderen onze speciaal ontwikkelde materialen de natuurlijke bewegingsvrijheid van je voet.
Verbeter je hardloopprestaties
Van weekendrondes in het park tot veeleisende langeafstandswedstrijden: onze Nike zomerschoenen voor hardloopsters zijn gemaakt om je bij elke stap en elke kilometer te ondersteunen. Als je op harde ondergronden traint, kun je het beste kiezen voor schoenen met rubberen buitenzolen. Door het supersterke materiaal zijn deze bestand tegen zware belasting. De lichte profielzool geeft de juiste grip, voor extra stabiliteit en vertrouwen. Klaar om de onverharde paden te verkennen? Kies dan voor speciale trailschoenen met in meerdere richtingen geplaatste groeven in de zool. Zo heb je een uitzonderlijke grip op nat of oneffen terrein.
Ontdek de natuur
Een paar trekkingschoenen is onmisbaar voor avonturen in de vrije natuur. Onze zomerse wandelschoenen voor dames hebben een ondersteunende, gewatteerde bovenkant om gewrichten stabiel te houden. Ze sluiten goed aan rond je enkel, zodat er geen vuil en steentjes in je schoenen komen. Er zijn ook modellen die extra breed zijn bij de voorvoet, wreef en tenen. Zo heb je een stabiele basis, ook als de route zwaarder wordt. Naarmate je meer kilometers maakt, biedt onze ultradikke demping maximale ondersteuning om vermoeidheid tegen te gaan.
Onze missie
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we alle Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri met ten minste 25% productieafval. Als je deze missie wil steunen, kies dan voor een paar Nike zomerschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit houdt in dat we de schoenen hebben gemaakt met ten minste 20% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die daardoor niet op de afvalberg belanden.