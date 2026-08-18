Dames Zomeressentials Schoenen

(38)
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Structure Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Rift Breathe
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandalen voor dames
Nike Air Max Koko
Sandalen voor dames
€ 99,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damesschoenen
Nike Air Rift
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor dames
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor dames
€ 59,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor dames
Nike Marina
Slippers voor dames
€ 29,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Damesschoenen
Nike ReactX Rejuven8
Damesschoenen
€ 69,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 trainingsschoenen voor dames
Nike Free Metcon 7
trainingsschoenen voor dames
€ 129,99
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Damesschoenen
Air Jordan Skyline Low
Damesschoenen
€ 99,99
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Vapor Pro 3 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
€ 139,99
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 229,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Damesschoenen
Nike Air Superfly
Damesschoenen
€ 109,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor dames
Nike Victori One
Slippers voor dames
€ 37,99
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschoenen
Nike Air Max 90 G
Golfschoenen
€ 159,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Damesschoenen
Air Jordan Skyline Low
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Hardloopschoen voor dames (straat)
Nike Downshifter 14
Hardloopschoen voor dames (straat)
€ 69,99
Nike Rejuven8 Run OG SP
Nike Rejuven8 Run OG SP Damesschoenen
Nike Rejuven8 Run OG SP
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Damesschoenen
Nike Moon Shoe OG
Damesschoenen
€ 99,99
Nike Roshe G
Nike Roshe G Golfschoenen
Nike Roshe G
Golfschoenen
€ 109,99
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Alphafly 3
Wedstrijdschoen voor dames (straat)
€ 309,99
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike P-6000 By You
Custom damesschoenen
€ 149,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Bella 7
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damesschoenen
Jordan Pointe
Damesschoenen
30% korting
Jordan NOLA
Jordan NOLA Slippers voor dames
Jordan NOLA
Slippers voor dames
30% korting
Nike Total 90 SE
Nike Total 90 SE Damesschoenen
Nike Total 90 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Work-outschoenen voor heren
Nike Metcon 10
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Rejuven8 Run OG SP
Nike Rejuven8 Run OG SP Damesschoenen
Nike Rejuven8 Run OG SP
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Damesschoenen
Nike Moon Shoe OG
Damesschoenen
€ 99,99
Nike Roshe G
Nike Roshe G Golfschoenen
Nike Roshe G
Golfschoenen
€ 109,99
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Alphafly 3
Wedstrijdschoen voor dames (straat)
€ 309,99
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike P-6000 By You
Custom damesschoenen
€ 149,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Bella 7
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damesschoenen
Jordan Pointe
Damesschoenen
30% korting
Jordan NOLA
Jordan NOLA Slippers voor dames
Jordan NOLA
Slippers voor dames
30% korting
Nike Total 90 SE
Nike Total 90 SE Damesschoenen
Nike Total 90 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Work-outschoenen voor heren
Nike Metcon 10
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting

Zomerschoenen voor dames: laat zien wat je in huis hebt

Onze zomerschoenen voor dames geven je de steun die je nodig hebt om vol zelfvertrouwen te trainen in warm weer. Ga voor een laag model dat je enkels alle bewegingsvrijheid geeft, of kies voor een hoger model dat je enkels ondersteunt voor extra stabiliteit. Onder je voeten vind je een speciaal ontworpen profielzool die is afgestemd op de unieke behoeften van jouw sport. In combinatie met een licht bovenwerk van ademende materialen ben je klaar voor de start.


Dempende ondersteuning voor je voeten


Onze zomersneakers voor dames zijn gemaakt met schokabsorberende demping om je gewrichten en spieren te beschermen terwijl jij je grenzen verlegt. We gebruiken responsief, lichtgewicht schuim dat de impact van elke beweging opvangt. Dit helpt blessures voorkomen en vermindert vermoeidheid. Kies voor extra veerkracht met schoenen met onze veelgeprezen Air units. Ze geven de energie die jij in je stappen steekt als het ware weer terug, door je voort te stuwen.


Blijf koel met ademende schoenen


Als je traint in de zomer, krijg je het snel warm. Daarom ontwerpen we onze zomerschoenen voor dames met het oog op ademend vermogen. Denk aan een bovenwerk van mesh dat voor een goede luchtcirculatie zorgt, zodat je voeten langer fris en comfortabel blijven. Of strategisch geplaatste ventilatiegaatjes op plekken waar het snel warm wordt. Bovendien bevorderen onze speciaal ontwikkelde materialen de natuurlijke bewegingsvrijheid van je voet.


Verbeter je hardloopprestaties


Van weekendrondes in het park tot veeleisende langeafstandswedstrijden: onze Nike zomerschoenen voor hardloopsters zijn gemaakt om je bij elke stap en elke kilometer te ondersteunen. Als je op harde ondergronden traint, kun je het beste kiezen voor schoenen met rubberen buitenzolen. Door het supersterke materiaal zijn deze bestand tegen zware belasting. De lichte profielzool geeft de juiste grip, voor extra stabiliteit en vertrouwen. Klaar om de onverharde paden te verkennen? Kies dan voor speciale trailschoenen met in meerdere richtingen geplaatste groeven in de zool. Zo heb je een uitzonderlijke grip op nat of oneffen terrein.


Ontdek de natuur


Een paar trekkingschoenen is onmisbaar voor avonturen in de vrije natuur. Onze zomerse wandelschoenen voor dames hebben een ondersteunende, gewatteerde bovenkant om gewrichten stabiel te houden. Ze sluiten goed aan rond je enkel, zodat er geen vuil en steentjes in je schoenen komen. Er zijn ook modellen die extra breed zijn bij de voorvoet, wreef en tenen. Zo heb je een stabiele basis, ook als de route zwaarder wordt. Naarmate je meer kilometers maakt, biedt onze ultradikke demping maximale ondersteuning om vermoeidheid tegen te gaan.


Onze missie


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we alle Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri met ten minste 25% productieafval. Als je deze missie wil steunen, kies dan voor een paar Nike zomerschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit houdt in dat we de schoenen hebben gemaakt met ten minste 20% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die daardoor niet op de afvalberg belanden.