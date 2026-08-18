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Witte petten

(34)
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Ongestructureerde tennispet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Club
Ongestructureerde tennispet
€ 32,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde koelpet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde koelpet
€ 139,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde vederlichte pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde vederlichte pet
€ 29,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
€ 32,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ongestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ongestructureerde Swoosh pet
€ 29,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde pet met metalen Swoosh voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde pet met metalen Swoosh voor kids
€ 22,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde pet met metalen Swoosh
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde pet met metalen Swoosh
€ 27,99
Nike Rise
Nike Rise Dri-FIT ADV SwooshFlex gestructureerde golfpet
Gerecyclede materialen
Nike Rise
Dri-FIT ADV SwooshFlex gestructureerde golfpet
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde Futura Wash pet voor kids
Nike Club
Ongestructureerde Futura Wash pet voor kids
€ 19,99
Nike Rise
Nike Rise Gestructureerde A-Frame pet
Gerecyclede materialen
Nike Rise
Gestructureerde A-Frame pet
€ 32,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde Futura Wash pet
Nike Club
Ongestructureerde Futura Wash pet
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde pet
€ 27,99
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT verstelbare trailrunningpet
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Dri-FIT verstelbare trailrunningpet
€ 49,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde JDI pet
Nike Club
Ongestructureerde JDI pet
€ 27,99
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Soepele AeroBill AeroAdapt pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Fly
Soepele AeroBill AeroAdapt pet
€ 42,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde Swoosh pet
€ 24,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Gestructureerde Swoosh pet
€ 27,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde pet met metalen Jumpman
Gerecyclede materialen
Jordan Rise
Gestructureerde pet met metalen Jumpman
€ 32,99
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damespet
NikeSKIMS
Damespet
€ 44,99
Jordan Club
Jordan Club Ongestructureerde pet met gebogen klep
Jordan Club
Ongestructureerde pet met gebogen klep
€ 27,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde truckerpet
Jordan Rise
Gestructureerde truckerpet
€ 32,99
NOCTA
NOCTA S.S.C. CS pet
Gerecyclede materialen
NOCTA
S.S.C. CS pet
€ 32,99
Jordan Pro
Jordan Pro Ongestructureerde pet met platte klep
Gerecyclede materialen
Jordan Pro
Ongestructureerde pet met platte klep
€ 39,99
Jordan Club
Jordan Club Verstelbare festivalpet
Gerecyclede materialen
Jordan Club
Verstelbare festivalpet
€ 27,99
Jordan Pro
Jordan Pro Ongestructureerde pet
Jordan Pro
Ongestructureerde pet
€ 32,99
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Verstelbare pet
Gerecyclede materialen
Jordan Jumpman Pro
Verstelbare pet
€ 32,99
Nike Rise
Nike Rise Gestructureerde A-Frame pet
Gerecyclede materialen
Nike Rise
Gestructureerde A-Frame pet
€ 32,99
Jordan Pro
Jordan Pro Gestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Jordan Pro
Gestructureerde pet
€ 34,99
Inter Milan 25/26
Inter Milan 25/26 Nike Club pet 6P
Inter Milan 25/26
Nike Club pet 6P
€ 27,99
Jordan Fly
Jordan Fly Ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Jordan Fly
Ongestructureerde pet
€ 24,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde camouflagepet
Gerecyclede materialen
Jordan Rise
Gestructureerde camouflagepet
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Golf Dri-FIT ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Golf Dri-FIT ongestructureerde pet
28% korting
Nike
Nike Futura pet met ronde klep voor kids
Nike
Futura pet met ronde klep voor kids
28% korting
Nike Club
Nike Club Golf Tartan pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Golf Tartan pet
29% korting

Petten in het wit: houd het hoofd koel

Op de golfbaan, tijdens je warming-up of een rondje hardlopen in de zon helpen onze witte petten je beter te presteren. Ons assortiment bevat verschillende modellen met stretch die perfect om je hoofd passen. En een verstelbare sluiting houdt de pet goed op z'n plek, ook als je het tempo opvoert. Er zijn stevige petten die goed blijven zitten tijdens je work-outs. Maar ook soepelere, niet-verstevigde designs om lekker casual te dragen. Op veel van onze petten staat de iconische Nike Swoosh, die je outfit een premium touch geeft. Geborduurde ventilatie-oogjes, een gebogen klep en een beklede knoop op de kruin geven je witte pet een klassieke vibe. En er zijn maten voor alle leeftijden, dus deze look-and-feel is er voor iedereen.


Wat het weer ook wordt, met een witte Nike pet voel jij je comfortabel tijdens het sporten. De klep beschermt je ogen tegen de zon én tegen de regen. Dat betekent dat je bij de les blijft als je buiten traint. Kies als het warm wordt voor een pet met innovatieve Dri-FIT technologie. Dit materiaal voert vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt en jij je hoofd koel en droog houdt. Er zijn ook ademende petten in het wit met mesh inzetten en perforaties aan de zijkant voor een betere luchtcirculatie rond je hoofd.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een witte pet met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.