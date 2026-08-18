Petten in het wit: houd het hoofd koel
Op de golfbaan, tijdens je warming-up of een rondje hardlopen in de zon helpen onze witte petten je beter te presteren. Ons assortiment bevat verschillende modellen met stretch die perfect om je hoofd passen. En een verstelbare sluiting houdt de pet goed op z'n plek, ook als je het tempo opvoert. Er zijn stevige petten die goed blijven zitten tijdens je work-outs. Maar ook soepelere, niet-verstevigde designs om lekker casual te dragen. Op veel van onze petten staat de iconische Nike Swoosh, die je outfit een premium touch geeft. Geborduurde ventilatie-oogjes, een gebogen klep en een beklede knoop op de kruin geven je witte pet een klassieke vibe. En er zijn maten voor alle leeftijden, dus deze look-and-feel is er voor iedereen.
Wat het weer ook wordt, met een witte Nike pet voel jij je comfortabel tijdens het sporten. De klep beschermt je ogen tegen de zon én tegen de regen. Dat betekent dat je bij de les blijft als je buiten traint. Kies als het warm wordt voor een pet met innovatieve Dri-FIT technologie. Dit materiaal voert vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt en jij je hoofd koel en droog houdt. Er zijn ook ademende petten in het wit met mesh inzetten en perforaties aan de zijkant voor een betere luchtcirculatie rond je hoofd.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een witte pet met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.