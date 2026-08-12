Kleding voor tieners

(730)
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
+4
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 22,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende kinderbroek met open zoom
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende kinderbroek met open zoom
€ 39,99
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts (13 cm)
€ 27,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT geweven shorts voor jongens
Bestseller
Nike Multi
Dri-FIT geweven shorts voor jongens
€ 22,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 37,99
Nike Swim
Nike Swim Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
€ 47,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
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Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 19,99
Nike One
Nike One Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized hoodie voor jongens
Nike Sportswear
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 89,99
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Leak Protection: Period
Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 34,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
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Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
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Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel kinderjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Windrunner
Repel kinderjack met capuchon
€ 64,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
+10
Bestseller
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 17,99
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Bestseller
Nike Swim Breaker Essential
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 27,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
Nederland 2026 Stadium Thuis
Nederland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Nederland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltop met korte mouwen voor kids
Bestseller
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 29,99
Nike Swim Hydroguard Essential
Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT uv-top met korte mouwen voor jongens
Nike Swim Hydroguard Essential
Dri-FIT uv-top met korte mouwen voor jongens
€ 27,99
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Net binnen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
€ 47,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Jordan
Jordan Diamond geweven shorts met Dri-FIT voor kids
Net binnen
Jordan
Diamond geweven shorts met Dri-FIT voor kids
€ 44,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 79,99
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nederlands elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Uitverkocht
Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Noors elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Swim Split Logo Lap
Nike Swim Split Logo Lap Volley shorts voor jongens (10 cm)
Nike Swim Split Logo Lap
Volley shorts voor jongens (10 cm)
€ 34,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
+6
Gerecyclede materialen
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT shorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT shorts voor jongens
€ 27,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt voor kids
Nike Sportswear Club
T-shirt voor kids
€ 24,99
FFF
FFF Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
FFF
Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
€ 89,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
+6
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Jongenstop met Dri-FIT en korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Jongenstop met Dri-FIT en korte mouwen
€ 32,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
€ 42,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
FC Barcelona Strike Uit
FC Barcelona Strike Uit Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Uit
Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
€ 69,99
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
€ 49,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
FC Barcelona Thuis
FC Barcelona Thuis Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Thuis
Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
€ 89,99
Noors elftal 2026 Match Thuis
Noors elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jongensshorts
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jongensshorts
€ 59,99
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
€ 84,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor kids
€ 89,99
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Badpak met racerback
Nike Swim Effortless Essential
Badpak met racerback
€ 32,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Nike Miler
Nike Miler Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
€ 99,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT top met korte mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dri-FIT top met korte mouwen voor meisjes
€ 29,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Geweven joggingbroek voor kids
Nike Sportswear Club
Geweven joggingbroek voor kids
€ 39,99
Engeland
Engeland Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Engeland
Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
€ 89,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
+1
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
+6
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Jongenstop met Dri-FIT en korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Jongenstop met Dri-FIT en korte mouwen
€ 32,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
€ 42,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
FC Barcelona Strike Uit
FC Barcelona Strike Uit Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Uit
Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
€ 69,99
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
€ 49,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
FC Barcelona Thuis
FC Barcelona Thuis Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Thuis
Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
€ 89,99
Noors elftal 2026 Match Thuis
Noors elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jongensshorts
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jongensshorts
€ 59,99
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
€ 84,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor kids
€ 89,99
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Badpak met racerback
Nike Swim Effortless Essential
Badpak met racerback
€ 32,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Nike Miler
Nike Miler Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
€ 99,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT top met korte mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dri-FIT top met korte mouwen voor meisjes
€ 29,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Geweven joggingbroek voor kids
Nike Sportswear Club
Geweven joggingbroek voor kids
€ 39,99
Engeland
Engeland Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Engeland
Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
€ 89,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
+1
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
€ 84,99

Tienerkleding: klaar voor sport en dagelijkse activiteiten

Van gymdagen tot weekendplannen: onze tienerkleding helpt oudere kinderen klaar te zijn voor elke activiteit. We hebben kleding die warming-ups, cooling-downs en alles daartussen aankan. Met comfortabele laagjes, zachte materialen en pasvormen waarin ze vrij kunnen bewegen.


We hebben ook kleding voor tieners met Nike Dri-FIT technologie. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid voor snellere verdamping, zodat ze fris en comfortabel blijven. Als het weer omslaat, zijn ze met waterafstotende afwerkingen beschermd tegen lichte regen. Of ga juist voor uv-bescherming, zodat ze extra bedekking hebben tijdens buitenactiviteiten. Kleding met Nike Tech Fleece zorgt voor warmte zonder dik of zwaar aan te voelen. Club Fleece en French Terry voelen glad aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant, waardoor ze ideaal zijn voor dagelijks gebruik.


Bij Nike weten we dat tienerkleding moet meebewegen met plannen die op het laatste moment nog kunnen veranderen. Daarom hebben we regular fits voor een klassieke look, oversized fits die extra ruim vallen, slim fits voor het makkelijk dragen van kleding in laagjes en geweven items voor een slijtvast resultaat. Cargobroeken, joggingbroeken met een open zoom en korte trainingsbroeken geven genoeg bewegingsvrijheid om te stretchen, sprinten en ontspannen. Kies voor hoodies met een volledige rits en trainingsjacks om bij temperatuurwisselingen snel te kunnen schakelen. Zoek je kleding die verder gaat dan sport? Combineer dan performancekleding met lifestyle-essentials voor school, reizen en ontspanning. Zoals ademende materialen, zakken waarin ze hun spullen veilig kunnen opbergen, geribde boorden en verstelbare taillebanden.


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor onze juniorkleding met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.