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Sweaters en hoodies voor tieners

Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie met rits voor kids
Net binnen
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
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Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
€ 44,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
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Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
€ 39,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
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Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
€ 39,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized hoodie voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear Athletic
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized hoodie voor jongens
Nike Sportswear
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
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Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Nederland Club
Nederland Club Nike voetbalhoodie voor jongens
Nederland Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor meisjes
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor meisjes
€ 79,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleecehoodie voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleecehoodie voor jongens
€ 54,99
Kobe
Kobe Dri-FIT basketbalhoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Kobe
Dri-FIT basketbalhoodie voor kids
€ 59,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
€ 39,99
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FC Barcelona Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99
Nike Air
Nike Air Top met korte rits voor kids
Nike Air
Top met korte rits voor kids
€ 59,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vest voor kids
Nike Sportswear Club
Vest voor kids
€ 54,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Hoodie voor kids
Nike x LEGO® Collectie
Hoodie voor kids
€ 59,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Hoodie van sweatstof voor kids
Nike Sportswear Club
Hoodie van sweatstof voor kids
€ 49,99
Nike
Nike Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
Nike
Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
€ 54,99
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
FFF Tech Fleece
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor jongens
€ 94,99

Hoodies voor tieners: warm, comfortabel en iconisch

Na een lange schooldag lekker chillen met vrienden? Nike hoodies voor tieners zitten de hele dag goed. In onze collectie vind je oversized tienerhoodies die perfect zijn om als extra laagje te dragen. De zachte stoffen bewegen soepel met ze mee. We hebben heel veel verschillende kleuren en prints, dus er is altijd een sweater die bij hun unieke stijl past. Op alle hoodies staat natuurlijk de iconische Nike Swoosh, als teken van premium kwaliteit. Er zijn ook modellen met een trekkoord in de capuchon waarmee jonge sporters de pasvorm gemakkelijk kunnen verstellen.


Als het koud begint te worden, kan hun garderobe eigenlijk niet zonder een tienerhoodie met Therma-FIT technologie. Deze slimme stof houdt de natuurlijke lichaamswarmte vast tussen de vezels. Zo hebben ze een extra warm laagje, zonder dat de sweater zwaar aanvoelt. Onze materialen zijn zacht en flexibel, zodat topsporters in de dop vrij alle kanten op kunnen bewegen.


Bij wisselvallig weer is een sweater met rits perfect om snel dat extra laagje aan of juist uit te trekken. In de praktische zakken hebben ze hun belangrijke spullen altijd binnen handbereik. En als het koud wordt, kunnen ze er hun handen in warmen. We hebben ultralichte hoodies voor tieners om in te trainen. Daarin blijven ze warm, zonder dat hun bewegingsvrijheid er minder door wordt.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor sweaters en hoodies voor tieners met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.