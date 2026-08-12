Hoodies voor tieners: warm, comfortabel en iconisch
Na een lange schooldag lekker chillen met vrienden? Nike hoodies voor tieners zitten de hele dag goed. In onze collectie vind je oversized tienerhoodies die perfect zijn om als extra laagje te dragen. De zachte stoffen bewegen soepel met ze mee. We hebben heel veel verschillende kleuren en prints, dus er is altijd een sweater die bij hun unieke stijl past. Op alle hoodies staat natuurlijk de iconische Nike Swoosh, als teken van premium kwaliteit. Er zijn ook modellen met een trekkoord in de capuchon waarmee jonge sporters de pasvorm gemakkelijk kunnen verstellen.
Als het koud begint te worden, kan hun garderobe eigenlijk niet zonder een tienerhoodie met Therma-FIT technologie. Deze slimme stof houdt de natuurlijke lichaamswarmte vast tussen de vezels. Zo hebben ze een extra warm laagje, zonder dat de sweater zwaar aanvoelt. Onze materialen zijn zacht en flexibel, zodat topsporters in de dop vrij alle kanten op kunnen bewegen.
Bij wisselvallig weer is een sweater met rits perfect om snel dat extra laagje aan of juist uit te trekken. In de praktische zakken hebben ze hun belangrijke spullen altijd binnen handbereik. En als het koud wordt, kunnen ze er hun handen in warmen. We hebben ultralichte hoodies voor tieners om in te trainen. Daarin blijven ze warm, zonder dat hun bewegingsvrijheid er minder door wordt.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor sweaters en hoodies voor tieners met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.