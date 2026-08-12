Kids (7–15 jaar) Meisjes Kleding

(586)
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts (13 cm)
€ 27,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
+1
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor meisjes
€ 37,99
Nike One
Nike One Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
€ 27,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Leak Protection: Period
Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 34,99
Nike Swim
Nike Swim Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
€ 47,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
+6
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende kinderbroek met open zoom
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende kinderbroek met open zoom
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 22,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
+2
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 19,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel kinderjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Windrunner
Repel kinderjack met capuchon
€ 64,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FFF
FFF Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
FFF
Nike Dri-FIT voetbaltrainingspak met capuchon voor kids
€ 89,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
+10
Bestseller
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 17,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Uitverkocht
Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Noors elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nederlands elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
+6
Gerecyclede materialen
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 79,99
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Net binnen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 89,99
Nederland 2026 Stadium Thuis
Nederland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Nederland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 32,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltop met korte mouwen voor kids
Bestseller
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 29,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Net binnen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt voor kids
Nike Sportswear Club
T-shirt voor kids
€ 24,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
€ 42,99
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike T-shirt voor kids
Net binnen
Paris Saint-Germain
Nike T-shirt voor kids
€ 27,99
FC Barcelona Strike Uit
FC Barcelona Strike Uit Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Uit
Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
€ 69,99
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
€ 49,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Noors elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nederlands elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
+6
Gerecyclede materialen
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 79,99
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Net binnen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Derde tenue
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 89,99
Nederland 2026 Stadium Thuis
Nederland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Nederland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 32,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltop met korte mouwen voor kids
Bestseller
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 29,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Net binnen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt voor kids
Nike Sportswear Club
T-shirt voor kids
€ 24,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
€ 29,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
€ 42,99
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike T-shirt voor kids
Net binnen
Paris Saint-Germain
Nike T-shirt voor kids
€ 27,99
FC Barcelona Strike Uit
FC Barcelona Strike Uit Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Uit
Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
€ 69,99
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
€ 49,99