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Petten voor heren

Nike Rise
Nike Rise Dri-FIT ADV SwooshFlex gestructureerde golfpet
Gerecyclede materialen
Nike Rise
Dri-FIT ADV SwooshFlex gestructureerde golfpet
€ 29,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde pet met metalen Swoosh
+4
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde pet met metalen Swoosh
€ 27,99
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Ongestructureerde tennispet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Club
Ongestructureerde tennispet
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde vederlichte pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde vederlichte pet
€ 29,99
NOCTA
NOCTA S.S.C. CS pet
Gerecyclede materialen
NOCTA
S.S.C. CS pet
€ 32,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde koelpet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde koelpet
€ 139,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ongestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ongestructureerde Swoosh pet
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde Futura Wash pet
+3
Nike Club
Ongestructureerde Futura Wash pet
€ 27,99
Nike Rise
Nike Rise Gestructureerde A-Frame pet
Nike Rise
Gestructureerde A-Frame pet
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Gestructureerde Swoosh pet
€ 27,99
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club AeroBill pet met structuur
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT ADV Club
AeroBill pet met structuur
€ 37,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde pet
+1
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde pet
€ 27,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde truckerpet
Jordan Rise
Gestructureerde truckerpet
€ 32,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
€ 32,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde pet
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT ongestructureerde Swoosh Run pet
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT ongestructureerde Swoosh Run pet
€ 42,99
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Gestructureerde Futura pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Pro
Gestructureerde Futura pet
€ 29,99
Jordan Club
Jordan Club Verstelbare festivalpet
Gerecyclede materialen
Jordan Club
Verstelbare festivalpet
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Golf Shield ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Golf Shield ongestructureerde pet
€ 27,99
Jordan Club
Jordan Club Ongestructureerde pet met gebogen klep
+1
Jordan Club
Ongestructureerde pet met gebogen klep
€ 27,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde pet met gebogen klep
Jordan Rise
Gestructureerde pet met gebogen klep
€ 29,99
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Soepele AeroBill AeroAdapt pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Fly
Soepele AeroBill AeroAdapt pet
€ 42,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde pet
Jordan Rise
Gestructureerde pet
€ 32,99
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
Gerecyclede materialen
Nike After Dark Tour
Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
€ 24,99

Herenpetten: klaar voor alle weersomstandigheden

Regen of zon? Met onze petten voor heren staat niks je in de weg om je doelen na te jagen. We hebben modellen die je drooghouden bij nat weer en extra bescherming geven tegen de zon. Of je nu een neutrale herenpet wil die overal bij past of een stoere kleur om je persoonlijke stijl te accentueren, er is keuze genoeg. Met de iconische Nike Swoosh als finishing touch zijn onze herenpetten niet alleen praktisch, maar ook een symbool van onze sportieve geschiedenis.


Comfortabele pasvorm


Wil je een pet voor heren die goed op z'n plaats blijft zitten? Kies er dan een met een nauwsluitende pasvorm. De flexibele Nike AeroBill technologie combineert ademend vermogen met vochtafvoerend comfort, voor zo min mogelijk afleiding. Elastische sluitingen met SwooshFlex rekken mee voor een perfecte pasvorm. We hebben ook petten met een losse, moderne pasvorm en diepte. Houd je het liever klassiek? Kies dan voor een pet met een gebogen klep. Herenpetten met het metalen Jumpman logo zorgen voor die kenmerkende, casual Jordan stijl. En tennis- en golfpetten met zes verstevigde vlakken zijn ideaal voor in het clubhuis.


Voor langdurig gebruik


Wanneer het op de materialen aankomt, leveren we niet in op kwaliteit. Onze herenpetten zijn gemaakt van premium stoffen die lang meegaan. We hebben zachte, luchtige katoenen modellen voor dagelijks gebruik. En herenpetten van slijtvaste polyestermixen voor activiteiten met een hoge intensiteit. Natuurlijk moet een pet gewoon comfortabel zitten. Daarom voelen de materialen glad en licht aan, ideaal om elke dag te dragen. Voor extra flexibiliteit zijn er petten met four-way stretch.


Luchtige ontwerpen met ademend vermogen


Door de ventilatiegaatjes aan de bovenkant van onze petten voor heren kan de warmte ontsnappen wanneer de temperatuur stijgt. Mesh vlakken geven nog meer ademend vermogen. Door de makkelijk schoon te maken stoffen ziet je pet er langer fris uit. We hebben ontwerpen met Nike Dri-FIT technologie, die het vocht afvoert en gelijkmatig verdeelt over het oppervlak. Zo kan het sneller verdampen en blijf jij fris en comfortabel. Er zijn ook petten met Nike Dri-FIT ADV technologie. Die combineert een vochtafvoerende stof met geavanceerde functies, waardoor jij de controle behoudt.


Vind de perfecte herenpet


Van casual truckerpetten met een verstelbare band tot gestroomlijnde snapbacks met merkdetails: onze petten voor heren combineren comfort met innovatie. Houd het klassiek met een halfhoog model voor elke dag. Met een klittenbandsluiting aan de achterkant pas je de pasvorm gemakkelijk aan. We hebben ook herenpetten met metalen gespen die je naar wens kunt verschuiven. Is het bandje te lang, dan stop je het gemakkelijk weg in de zweetband, voor een strakke look. Er zijn ook ontwerpen met geborduurde gaatjes en perforaties bovenaan en in de zweetband, voor extra ventilatie.


Ga met ons op reis


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor een pet voor heren met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding en accessoires met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.