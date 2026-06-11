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Damespetten

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Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde pet met metalen Swoosh
+4
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde pet met metalen Swoosh
€ 27,99
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Ongestructureerde tennispet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Club
Ongestructureerde tennispet
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ongestructureerde vederlichte pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Ongestructureerde vederlichte pet
€ 29,99
NOCTA
NOCTA S.S.C. CS pet
Gerecyclede materialen
NOCTA
S.S.C. CS pet
€ 32,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde koelpet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde koelpet
€ 139,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ongestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ongestructureerde Swoosh pet
€ 29,99
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damespet
Gerecyclede materialen
NikeSKIMS
Damespet
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde pet
+1
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde pet
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde Futura Wash pet
+3
Nike Club
Ongestructureerde Futura Wash pet
€ 27,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gestructureerde Swoosh pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Gestructureerde Swoosh pet
€ 27,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gestructureerde pet met metalen logo
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT Club
Gestructureerde pet met metalen logo
€ 27,99
Nike Fly
Nike Fly Ongestructureerde gewatteerde Trapper pet
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Ongestructureerde gewatteerde Trapper pet
€ 37,99
Nike Club
Nike Club Golf Shield ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Golf Shield ongestructureerde pet
€ 27,99
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club AeroBill pet met structuur
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT ADV Club
AeroBill pet met structuur
€ 37,99
Nike Rise
Nike Rise Gestructureerde A-Frame pet
Nike Rise
Gestructureerde A-Frame pet
€ 32,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde denim pet
Nike Club
Ongestructureerde denim pet
€ 37,99
Nike Rise
Nike Rise Dri-FIT ADV SwooshFlex gestructureerde golfpet
Gerecyclede materialen
Nike Rise
Dri-FIT ADV SwooshFlex gestructureerde golfpet
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde pet
€ 27,99
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
Gerecyclede materialen
Nike After Dark Tour
Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
€ 24,99
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Soepele AeroBill AeroAdapt pet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Fly
Soepele AeroBill AeroAdapt pet
€ 42,99
Jordan Pro
Jordan Pro Dri-FIT ongestructureerde golfpet met platte rand
Jordan Pro
Dri-FIT ongestructureerde golfpet met platte rand
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT ongestructureerde Swoosh Run pet
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT ongestructureerde Swoosh Run pet
€ 42,99
Jordan Rise
Jordan Rise Gestructureerde pet met metalen Jumpman
+2
Gerecyclede materialen
Jordan Rise
Gestructureerde pet met metalen Jumpman
€ 32,99

Petten voor dames: functie ontmoet stijl

Waarom een damespet van Nike onmisbaar is voor je work-out? Omdat ze niet alleen praktisch zijn, maar ook stijlvol. Onze damespetten zijn ontworpen om je droog te houden als het regent en te beschermen als de zon schijnt. Zo ondersteunt de pet je in alle weersomstandigheden. Bij Nike hebben we een model voor elke sporter, van casual truckerpetten tot coole snapbacks met opvallende logo's. De petten voor dames zijn verkrijgbaar in verschillende neutrale tinten of juist in felle kleuren, zodat je ze makkelijk combineert met je favoriete sportkleding. Elke pet is bovendien afgewerkt met onze iconische Nike Swoosh, als teken van topkwaliteit.


Als de temperatuur stijgt, zorgt de innovatieve Dri-FIT technologie van Nike ervoor dat je comfortabel blijft – of je nu op de atletiekbaan staat of door de bergen loopt. De stof voert zweet van je huid af en verspreidt het gelijkmatig over het oppervlak, zodat het snel kan verdampen. Hierdoor blijf je koel en droog. Onze Storm-FIT ADV technologie helpt je comfortabel te blijven in barre weersomstandigheden, door winddicht en waterafstotend materiaal te combineren met geavanceerde technieken en functies.


We gebruiken hoogwaardige materialen voor onze damespetten, waardoor ze lang meegaan. Als je je pet elke dag draagt, geven onze zachte katoenen petten een zeer goed ademend vermogen. Luchtgaten en mesh panelen laten warmte ontsnappen tijdens intensieve trainingen. Voor activiteiten met een hoge intensiteit zijn duurzame polyester-mixen ideaal door hun lichte gewicht. Deze mixen zijn ook gemakkelijk schoon te maken, waardoor je pet er elke keer weer fris uitziet. Waar mogelijk gebruiken we duurzame materialen om onze damespetten mee te maken. Denk daarbij aan sterk garen gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten. Zo belanden deze materialen niet op de vuilnisbelt. Dit alles maakt deel uit van de Nike Move to Zero campagne. Dat is onze missie om onze CO2-uitstoot en afvalproductie tot netto nul te reduceren. Let op het label ‘Duurzame materialen’ en sluit je aan bij ons initiatief.