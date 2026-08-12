Dameskleding met minstens 50% gerecyclede materialen

(547)
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
+2
Bestseller
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT tanktop voor dames
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Nike One Classic
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 29,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
+2
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
Bestseller
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
€ 42,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 42,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT rechte tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT rechte tennisrok
€ 54,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 54,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Bestseller
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 29,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 29,99
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT
T-shirt voor dames
€ 32,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Crossover
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
€ 42,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
NOCTA
NOCTA T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
NOCTA
T-shirt voor heren
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 47,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 39,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisjurk
Bestseller
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisjurk
€ 129,99
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille voor dames
+2
Bestseller
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille voor dames
€ 47,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennisjurk
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennisjurk
€ 74,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Attack
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille (10 cm)
€ 29,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dames
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
€ 39,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT ruimvallende tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT ruimvallende tennisrok
€ 49,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
€ 29,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 89,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisrok
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisrok
€ 84,99
Nike Swim
Nike Swim Badpak met vierkante hals en golvende textuur
Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met vierkante hals en golvende textuur
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 44,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Bestseller
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 69,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Crossover
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
€ 42,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
NOCTA
NOCTA T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
NOCTA
T-shirt voor heren
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 47,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 39,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisjurk
Bestseller
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisjurk
€ 129,99
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille voor dames
+2
Bestseller
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille voor dames
€ 47,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennisjurk
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennisjurk
€ 74,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Attack
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille (10 cm)
€ 29,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dames
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
€ 39,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT ruimvallende tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT ruimvallende tennisrok
€ 49,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT cropped tanktop van mesh voor dames
€ 29,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 89,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisrok
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisrok
€ 84,99
Nike Swim
Nike Swim Badpak met vierkante hals en golvende textuur
Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met vierkante hals en golvende textuur
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 44,99
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Bestseller
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
€ 69,99
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Dameskleding met minstens 50% gerecyclede materialen: de juiste koers

Voel je nog beter over je outfit in onze duurzame dameskleding. Ga je naar de sportschool, sta je veel op het veld of moedig je je team graag aan vanaf de tribune? We hebben voor elke situatie kleding die bij jou past, met technologische innovaties die je prestaties helpen verbeteren. Zoals duurzame kleding voor dames met Nike Dri-FIT. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid naar het oppervlak van de stof, zodat jij fris en comfortabel blijft. Of wat dacht je van Therma-FIT technologie? Die houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast tussen de vezels. Zo blijf je warm zonder dat de stof zwaar aanvoelt.

In onze nieuwe collectie duurzame dameskleding vind je zachte, soepele materialen met veel flexibiliteit. Zo houdt niets je meer tegen om op je best te presteren. De verschillende kleuren en stijlen maken het eenvoudig iets te vinden dat past bij jouw unieke uitstraling. Mis ook zeker de iconische Nike Swoosh op de borst en boorden niet. Die geeft je sportgarderobe een premium uitstraling.

Wij zijn kieskeurig over de stoffen die we gebruiken, zodat jij je goed voelt als je de kleding aantrekt. We letten op hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt. Zo maken we duurzame dameskleding zonder concessies te doen. Gerecycled polyester vermindert afval en verlaagt de CO2-uitstoot met zo'n 30% in vergelijking met nieuw polyester. En biologisch katoen verbruikt minder water en chemicaliën dan traditioneel geteeld katoen. Zo geniet je van dezelfde kwaliteit die je van ons bent gewend, met minder impact op het milieu.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe je mee? Kies dan voor duurzame dameskleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.