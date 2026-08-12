Dameskleding met minstens 50% gerecyclede materialen: de juiste koers
Voel je nog beter over je outfit in onze duurzame dameskleding. Ga je naar de sportschool, sta je veel op het veld of moedig je je team graag aan vanaf de tribune? We hebben voor elke situatie kleding die bij jou past, met technologische innovaties die je prestaties helpen verbeteren. Zoals duurzame kleding voor dames met Nike Dri-FIT. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid naar het oppervlak van de stof, zodat jij fris en comfortabel blijft. Of wat dacht je van Therma-FIT technologie? Die houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast tussen de vezels. Zo blijf je warm zonder dat de stof zwaar aanvoelt.
In onze nieuwe collectie duurzame dameskleding vind je zachte, soepele materialen met veel flexibiliteit. Zo houdt niets je meer tegen om op je best te presteren. De verschillende kleuren en stijlen maken het eenvoudig iets te vinden dat past bij jouw unieke uitstraling. Mis ook zeker de iconische Nike Swoosh op de borst en boorden niet. Die geeft je sportgarderobe een premium uitstraling.
Wij zijn kieskeurig over de stoffen die we gebruiken, zodat jij je goed voelt als je de kleding aantrekt. We letten op hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt. Zo maken we duurzame dameskleding zonder concessies te doen. Gerecycled polyester vermindert afval en verlaagt de CO2-uitstoot met zo'n 30% in vergelijking met nieuw polyester. En biologisch katoen verbruikt minder water en chemicaliën dan traditioneel geteeld katoen. Zo geniet je van dezelfde kwaliteit die je van ons bent gewend, met minder impact op het milieu.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe je mee? Kies dan voor duurzame dameskleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.