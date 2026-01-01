Nike Dunk Low Unlocked By You
Custom damesschoenen
Luipaard, tijger en krokodil — wauw. Het is tijd om de Dunk van je dromen te ontwerpen. Laat je verbeelding de vrije loop met verschillende dierenprints met textuur in een op de jaren 90 geïnspireerd kleurenpalet. En vergeet de juwelen niet voor de finishing touch.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Luipaard, tijger en krokodil — wauw. Het is tijd om de Dunk van je dromen te ontwerpen. Laat je verbeelding de vrije loop met verschillende dierenprints met textuur in een op de jaren 90 geïnspireerd kleurenpalet. En vergeet de juwelen niet voor de finishing touch.
Jouw basis
Suède met krokodillenprint, een fluwelen cheetah en een tijgerprint zijn er om in te spelen— laat alle remmen los of tem je look met klassiek leer.
Laat je zool zien
Kies uit klassieke, zacht rubberen buitenzolen of gekleurd en doorschijnend rubber.
Maak het persoonlijk
Voeg tot 7 tekens toe aan de tong om je creatie helemaal van jou te maken.
Meer pluspunten
- Het bovenwerk wordt in de loop der tijd zachter en krijgt een vintage look.
- De middenzool van foam is licht en biedt responsieve demping.
- De rubberen buitenzool met klassieke draaipuntcirkels zorgt voor stevigheid en grip.
Nike By You details
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: FJ2256-900
Nike Dunk
Van backboards tot skateboards, de invloed van de Nike Dunk is onmiskenbaar. Hoewel de Dunk in 1985 werd geïntroduceerd als basketbalschoen, waren de platte zolen met veel grip perfect voor sporters waar weinig naar werd omgekeken: de skaters. De Dunk legde een subcultuur bloot die net zo hunkerde naar creativiteit als naar functionaliteit en bracht tientallen jaren lang talloze kleurencombinaties uit die tot op de dag van vandaag de levensstijl van skaters uit het hele land weerspiegelen.
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
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