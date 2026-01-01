Nike Diamond Showcase MTL honkbalschoenen

Nike Diamond Showcase MTL

€ 139,99

Laat je van je wildste kant zien en verpletter elke fout die je kant op kwam in de Nike Diamond Showcase. Stabiel dankzij een plaat over de volledige lengte en veilig met een middenvoetband, het is gemaakt om je kracht te optimaliseren waar pure kracht nodig is om het spel te veranderen.

Kracht overbrengen

Onze middenvoetband houdt je voet veilig en vergrendeld, zodat je een optimale krachtoverbrenging kunt ervaren.

Zwaai hard

De plaat over de volledige lengte biedt optimale torsiestijfheid met een verbonden gevoel met de grond. De verminderde teenveer helpt het contact met de grond te optimaliseren.

Zachte middenzool

De middenzool is gemaakt van Cushlon, wat zorgt voor comfort tijdens het hele spel. We hebben ook de hoogte van de middenzool verlaagd, voor een meer verbonden gevoel met de grond en optimale stabiliteit.