Nike Diamond Showcase MTL
Honkbalschoenen
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Laat je van je wildste kant zien en verpletter elke fout die je kant op kwam in de Nike Diamond Showcase. Stabiel dankzij een plaat over de volledige lengte en veilig met een middenvoetband, het is gemaakt om je kracht te optimaliseren waar pure kracht nodig is om het spel te veranderen.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Laat je van je wildste kant zien en verpletter elke fout die je kant op kwam in de Nike Diamond Showcase. Stabiel dankzij een plaat over de volledige lengte en veilig met een middenvoetband, het is gemaakt om je kracht te optimaliseren waar pure kracht nodig is om het spel te veranderen.
Kracht overbrengen
Onze middenvoetband houdt je voet veilig en vergrendeld, zodat je een optimale krachtoverbrenging kunt ervaren.
Zwaai hard
De plaat over de volledige lengte biedt optimale torsiestijfheid met een verbonden gevoel met de grond. De verminderde teenveer helpt het contact met de grond te optimaliseren.
Zachte middenzool
De middenzool is gemaakt van Cushlon, wat zorgt voor comfort tijdens het hele spel. We hebben ook de hoogte van de middenzool verlaagd, voor een meer verbonden gevoel met de grond en optimale stabiliteit.
Meer pluspunten
- Onze door spelers goedgekeurde Drag-On technologie biedt lichte ondersteuning voor teenweerstand.
- Stevig bovenwerk van mesh
- 5/8 verhoogde kraaghoogtes
Productgegevens
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
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