Gerecyclede materialen
Dallas Mavericks
Swingman Nike NBA-herenshorts
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Dallas Mavericks Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op de authentieke NBA-shorts.Het zweetafvoerende materiaal en de designdetails passen bij de look van je team.In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen.Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
- Weergegeven kleur: Wit/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Stijl: AJ5598-100
Dallas Mavericks
NBA-INSPIRATIE VOOR JE TEAM.
De Dallas Mavericks Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op de authentieke NBA-shorts.Het zweetafvoerende materiaal en de designdetails passen bij de look van je team.In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen.Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Pluspunten
- Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
- Double-knit mesh is licht en toch stevig.
- Splitjes in de zoom zorgen voor bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Steekzakken
- NBA- en teamlogo's
- 100% polyester
- Machinewasbaar
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Stijl: AJ5598-100
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Dallas Mavericks