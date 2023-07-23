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Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA-herenshorts - Wit/University Red/Zwart

Gerecyclede materialen

Chicago Bulls Association Edition

Swingman Nike NBA-herenshorts

€ 69,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

De Chicago Bulls Association Edition Swingman shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze hebben zweetafvoerende vezels en zakken aan de zijkant om gemakkelijk spullen in op te bergen, met designdetails die passen bij de look van je team. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.


  • Weergegeven kleur: Wit/University Red/Zwart
  • Stijl: AJ5592-100

Chicago Bulls Association Edition

€ 69,99

AUTHENTIEKE NBA-INSPIRATIE.

De Chicago Bulls Association Edition Swingman shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze hebben zweetafvoerende vezels en zakken aan de zijkant om gemakkelijk spullen in op te bergen, met designdetails die passen bij de look van je team. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
  • Double-knit mesh is licht en toch duurzaam.
  • Splitjes in de zoom zorgen voor bewegingsvrijheid.

Productgegevens

  • Standaardpasvorm voor een relaxed, aangenaam gevoel
  • Zijzakken in de naad
  • 100% gerecycled polyester
  • Machinewasbaar
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/University Red/Zwart
  • Stijl: AJ5592-100

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

Chicago Bulls Association Edition

€ 69,99

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