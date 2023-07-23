Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Chicago Bulls Association Edition Swingman shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze hebben zweetafvoerende vezels en zakken aan de zijkant om gemakkelijk spullen in op te bergen, met designdetails die passen bij de look van je team. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Chicago Bulls Association Edition
AUTHENTIEKE NBA-INSPIRATIE.
De Chicago Bulls Association Edition Swingman shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze hebben zweetafvoerende vezels en zakken aan de zijkant om gemakkelijk spullen in op te bergen, met designdetails die passen bij de look van je team. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition