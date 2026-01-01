A'Two By You
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Echte sporters zoals A’ja drukken een onmiskenbaar stempel op de wedstrijd – en op hun schoenen. Met de A’Two By You kun je je eigen archetype creëren. Met glanzende bovenwerkopties, glow-in-the-dark buitenzolen, parelmoerachtige grippatronen en stervormige persoonlijke ID’s tilt deze schoen het kleurenpalet van de MVP naar een hoger niveau – en nog veel meer. Maak de schoen helemaal van jou, maar zorg ervoor dat hij ECHT is.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8271-900
- Land/regio van herkomst: Vietnam
A'Two By You
Echte sporters zoals A’ja drukken een onmiskenbaar stempel op de wedstrijd – en op hun schoenen. Met de A’Two By You kun je je eigen archetype creëren. Met glanzende bovenwerkopties, glow-in-the-dark buitenzolen, parelmoerachtige grippatronen en stervormige persoonlijke ID’s tilt deze schoen het kleurenpalet van de MVP naar een hoger niveau – en nog veel meer. Maak de schoen helemaal van jou, maar zorg ervoor dat hij ECHT is.
Blijf hardlopen
De middenzool is gemaakt van Cushlon 3.0 en biedt optimale demping en responsiviteit, ideaal voor spelers die het hele spel van ring tot ring bewegen zoals A’ja. De inlegzool bovenop de Cushlon biedt comfort en ondersteuning.
Veters strikken en gaan
Een veerkrachtige, onderin geplaatste Air Zoom unit in de voorvoet geeft A’ja’s explosieve eerste stap extra kracht bij aanvallen richting de ring. Een middenvoetplaat biedt stevige stabiliteit en extra kracht bij dynamische bewegingen.
Wendingen en beweging
Het tractiepatroon van A’ja is uitgevoerd in een golvend visgraatdesign, ontworpen voor snel stoppen en direct schakelen van richting. De voorgevormde hielkap zorgt voor stabiliteit en stevigheid.
Nauwsluitend
Het bovenwerk is gemaakt met een structurele vorm die stabiel, sterk en ventilerend is. Dit helpt A’ja gefocust te blijven tijdens verdedigende acties of wanneer ze met de bal langs haar tegenstander rent. We hebben A’ja’s kenmerkende asymmetrie ook verweven aan de kant van de grote teen van de schoen, met extra panelen voor ventilatie wanneer het spel intenser wordt.
Productgegevens
- Lage kraag
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8271-900
- Land/regio van herkomst: Vietnam
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de A'Two By You.
A'Two By You
Meer info
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.