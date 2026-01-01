A'Two By You A'ja Wilson customized basketbalschoenen

A'Two By You

€ 169,99

Echte sporters zoals A’ja drukken een onmiskenbaar stempel op de wedstrijd – en op hun schoenen. Met de A’Two By You kun je je eigen archetype creëren. Met glanzende bovenwerkopties, glow-in-the-dark buitenzolen, parelmoerachtige grippatronen en stervormige persoonlijke ID’s tilt deze schoen het kleurenpalet van de MVP naar een hoger niveau – en nog veel meer. Maak de schoen helemaal van jou, maar zorg ervoor dat hij ECHT is.

Blijf hardlopen

De middenzool is gemaakt van Cushlon 3.0 en biedt optimale demping en responsiviteit, ideaal voor spelers die het hele spel van ring tot ring bewegen zoals A’ja. De inlegzool bovenop de Cushlon biedt comfort en ondersteuning.

Veters strikken en gaan

Een veerkrachtige, onderin geplaatste Air Zoom unit in de voorvoet geeft A’ja’s explosieve eerste stap extra kracht bij aanvallen richting de ring. Een middenvoetplaat biedt stevige stabiliteit en extra kracht bij dynamische bewegingen.

Wendingen en beweging

Het tractiepatroon van A’ja is uitgevoerd in een golvend visgraatdesign, ontworpen voor snel stoppen en direct schakelen van richting. De voorgevormde hielkap zorgt voor stabiliteit en stevigheid.

Nauwsluitend

Het bovenwerk is gemaakt met een structurele vorm die stabiel, sterk en ventilerend is. Dit helpt A’ja gefocust te blijven tijdens verdedigende acties of wanneer ze met de bal langs haar tegenstander rent. We hebben A’ja’s kenmerkende asymmetrie ook verweven aan de kant van de grote teen van de schoen, met extra panelen voor ventilatie wanneer het spel intenser wordt.