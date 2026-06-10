Nike Astrograbber herenschoenen

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
De ultramoderne Astrograbber maakte zijn debuut na de Nike Waffle Trainer en is gemaakt om grip te krijgen op het turf van American football-velden.
Nike Astrograbber
De ultramoderne Astrograbber maakte zijn debuut na de Nike Waffle Trainer en is gemaakt om grip te krijgen op het turf van American football-velden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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3 sterren
Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Grip en stijlvol
MartijnK880754270
Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Nike Astrograbber