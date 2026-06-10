 
afbeelding 1 van 8
Nike Astrograbber herenschoenen - Light Silver/Phantom/Zwart/Sail

Nike Astrograbber

Herenschoenen

€ 129,99
Selecteer maatMaatwijzer

De ultramoderne Astrograbber maakte zijn debuut na de Nike Waffle Trainer en is gemaakt om grip te krijgen op het turf van American football-velden.


  • Weergegeven kleur: Light Silver/Phantom/Zwart/Sail
  • Stijl: IH2341-001

Nike Astrograbber

€ 129,99

De ultramoderne Astrograbber maakte zijn debuut na de Nike Waffle Trainer en is gemaakt om grip te krijgen op het turf van American football-velden.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van leer wordt mettertijd zachter en krijgt een vintage look.
  • Air Zoom demping stuwt je omhoog van de grond.
  • De rubberen buitenzool met wafelpatroon biedt stevigheid, grip en retrostijl.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Light Silver/Phantom/Zwart/Sail
  • Stijl: IH2341-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (5)

3 sterren

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Nike Astrograbber herenschoenen

Nike Astrograbber

€ 129,99

Maak de look af

Item 3 of 17