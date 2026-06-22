Nike Air Presto By You Custom damesschoenen

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Deze Air Presto tilt een populaire hardloopschoen naar een hoger niveau met moderne opties voor customization. Fleur de binnensleeve en iconische kooiconstructie op met een kleurtje en perfectioneer het design met spikkels (en nog meer kleur) op de demping in de middenzool. Maak het helemaal af met een korte persoonlijke boodschap op de hak. Het is tijd om je stijl te vernieuwen.
Nike Air Presto By You
Deze Air Presto tilt een populaire hardloopschoen naar een hoger niveau met moderne opties voor customization. Fleur de binnensleeve en iconische kooiconstructie op met een kleurtje en perfectioneer het design met spikkels (en nog meer kleur) op de demping in de middenzool. Maak het helemaal af met een korte persoonlijke boodschap op de hak. Het is tijd om je stijl te vernieuwen.
Kies de kleur van de binnensleeve en de iconische kooiconstructie. Je kunt de neus, veters en Swoosh een opvallende contrasterende kleur geven of het geheel klassiek en effen houden.
Laat de hak opvallen door een kleur of spikkels (of allebei) toe te voegen bij de middenzool. Als je echt een statement wilt maken, geef dan ook de zool een opvallende kleur.
Voeg een korte boodschap toe aan de hak, met nummers, letters of symbolen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.
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Het bovenwerk van elastische mesh zorgt voor ventilatie en een zachte, aansluitende pasvorm.
De iconische TPU-kooi over de middenvoet contrasteert met het elastische bovenwerk van synthetisch materiaal en ondersteunt je voet.
Nike Air demping zorgt voor langdurig comfort.