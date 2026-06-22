Nike Air Presto By You Custom damesschoenen

Nike Air Presto By You

€ 149,99

Deze Air Presto tilt een populaire hardloopschoen naar een hoger niveau met moderne opties voor customization. Fleur de binnensleeve en iconische kooiconstructie op met een kleurtje en perfectioneer het design met spikkels (en nog meer kleur) op de demping in de middenzool. Maak het helemaal af met een korte persoonlijke boodschap op de hak. Het is tijd om je stijl te vernieuwen.

Kleur je bovenwerk

Kies de kleur van de binnensleeve en de iconische kooiconstructie. Je kunt de neus, veters en Swoosh een opvallende contrasterende kleur geven of het geheel klassiek en effen houden.

Design de details

Laat de hak opvallen door een kleur of spikkels (of allebei) toe te voegen bij de middenzool. Als je echt een statement wilt maken, geef dan ook de zool een opvallende kleur.

Maak het persoonlijk

Voeg een korte boodschap toe aan de hak, met nummers, letters of symbolen.