Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé' herenschoenen

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Kylian Mbappé is altijd al een fan geweest van de Air Max Plus VII, zozeer zelfs dat hij deze als inspiratie gebruikte voor zijn performance voetbalschoenen. Zie deze versie van de TN7 als een alledaagse tegenhanger van de voetbalschoenen van Kylian. Kijk ook eens naar het speciale tonglabel en het kleurenpalet.
Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé'
Kylian Mbappé is altijd al een fan geweest van de Air Max Plus VII, zozeer zelfs dat hij deze als inspiratie gebruikte voor zijn performance voetbalschoenen. Zie deze versie van de TN7 als een alledaagse tegenhanger van de voetbalschoenen van Kylian. Kijk ook eens naar het speciale tonglabel en het kleurenpalet.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.4 sterren
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé'
Toen de Nike Air Max Plus in de jaren 90 op de markt kwam, werd hij ook op de straten van Parijs omarmd als onmiskenbaar symbool van snelheid, stijl en streetwear.
Dit is de look van Parijs, maar dan vernieuwd voor Kylian Mbappé, de legende van de Franse hoofdstad. Ontdek de nieuwe Mercurial Superfly en Air Max Plus VII.