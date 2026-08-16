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Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé' herenschoenen - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Zwart/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé'

Herenschoenen

30% korting
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Zwart/Barely Volt
Wit/Zwart/Smoke Grey/Wit
Zwart/Zwart/Anthracite/Zwart
Wit/Blue Crystal/Metallic Silver/Wit
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Zwart/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
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Kylian Mbappé is altijd al een fan geweest van de Air Max Plus VII, zozeer zelfs dat hij deze als inspiratie gebruikte voor zijn performance voetbalschoenen. Zie deze versie van de TN7 als een alledaagse tegenhanger van de voetbalschoenen van Kylian. Kijk ook eens naar het speciale tonglabel en het kleurenpalet.


  • Weergegeven kleur: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Zwart/Barely Volt
  • Stijl: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé'

30% korting

Kylian Mbappé is altijd al een fan geweest van de Air Max Plus VII, zozeer zelfs dat hij deze als inspiratie gebruikte voor zijn performance voetbalschoenen. Zie deze versie van de TN7 als een alledaagse tegenhanger van de voetbalschoenen van Kylian. Kijk ook eens naar het speciale tonglabel en het kleurenpalet.

Pluspunten

  • Het mesh bovenwerk heeft overlays van synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
  • De band om de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • Lichte Nike Air units zijn licht en dempend.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Zwart/Barely Volt
  • Stijl: HQ2197-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (80)

4.4 sterren

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé' herenschoenen

Nike Air Max Plus VII 'Kylian Mbappé'

30% korting

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Item 3 of 7

Cultureel hoogstandje

Toen de Nike Air Max Plus in de jaren 90 op de markt kwam, werd hij ook op de straten van Parijs omarmd als onmiskenbaar symbool van snelheid, stijl en streetwear.

Twee iconen. Dezelfde vibe.

Dit is de look van Parijs, maar dan vernieuwd voor Kylian Mbappé, de legende van de Franse hoofdstad. Ontdek de nieuwe Mercurial Superfly en Air Max Plus VII.