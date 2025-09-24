Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You.Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl.Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.
Nike Air Max 95 By You
BLIJF JEZELF VERBETEREN.
Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You.Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl.Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.
De wereld van workwear is geïnspireerd op stijlen uit de jaren 2000 met stevige materialen zoals gepolijste keperstof met een klein beetje glans of klassiek leer voor de iconische lagen.
Je moet goed kijken om de eenkleurige en meerkleurige details te zien die speciaal voor deze schoen zijn ontworpen.De optionele contraststiksels bieden beginnende en professionele ontwerpers de gelegenheid om hun stijl te uiten.
Voeg een persoonlijk bericht toe met maximaal 3 tekens op elke hak of ga voor het originele 'Air' logo.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.