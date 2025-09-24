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Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen - Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig

Nike Air Max 95 By You

Custom damesschoen

€ 209,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You.Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl.Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
  • Stijl: DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

BLIJF JEZELF VERBETEREN.

Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You.Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl.Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.

Weer aan het werk

De wereld van workwear is geïnspireerd op stijlen uit de jaren 2000 met stevige materialen zoals gepolijste keperstof met een klein beetje glans of klassiek leer voor de iconische lagen.

Subtiliteit op z'n best

Je moet goed kijken om de eenkleurige en meerkleurige details te zien die speciaal voor deze schoen zijn ontworpen.De optionele contraststiksels bieden beginnende en professionele ontwerpers de gelegenheid om hun stijl te uiten.

Onmiskenbare trots

Voeg een persoonlijk bericht toe met maximaal 3 tekens op elke hak of ga voor het originele 'Air' logo.

Meer pluspunten

  • De AM95 is geïnspireerd op de componenten van het menselijk lichaam en de verfijnde integratie van vorm en functie daarvan.
  • De zichtbare Nike Air demping werd oorspronkelijk ontwikkeld voor hardloopperformance en is extreem comfortabel, de hele dag door.
  • Het OG vetersysteem was een innovatieve versie van de traditionele veters, waardoor de schoen eenvoudig aan en uit te trekken was en je ook de pasvorm kon aanpassen.
  • De foam middenzool heeft flex-groeven voor bewegingsvrijheid en zorgt voor een comfortabel gevoel.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
  • Stijl: DM1181-991

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

Meer info

    Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.

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