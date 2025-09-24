Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

BLIJF JEZELF VERBETEREN.

Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You.Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl.Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.

Weer aan het werk

De wereld van workwear is geïnspireerd op stijlen uit de jaren 2000 met stevige materialen zoals gepolijste keperstof met een klein beetje glans of klassiek leer voor de iconische lagen.

Subtiliteit op z'n best

Je moet goed kijken om de eenkleurige en meerkleurige details te zien die speciaal voor deze schoen zijn ontworpen.De optionele contraststiksels bieden beginnende en professionele ontwerpers de gelegenheid om hun stijl te uiten.

Onmiskenbare trots

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