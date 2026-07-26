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Air Max 90 LTR herenschoenen - Zwart/Zwart/Zwart

Air Max 90 LTR

Herenschoenen

€ 149,99
Zwart/Zwart/Zwart
Wit/Wit/Wit
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De Nike Air Max 90 LTR blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische buitenzool met wafelpatroon, gestikte overlays van soepel leer en klassieke TPU-platen met kleuraccenten. Het monochrome bovenwerk maakt verschillende stijlopties mogelijk en Max Air demping voegt comfort toe aan iedere stap.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

€ 149,99

VIER AIR GROOTS.

De Nike Air Max 90 LTR blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische buitenzool met wafelpatroon, gestikte overlays van soepel leer en klassieke TPU-platen met kleuraccenten. Het monochrome bovenwerk maakt verschillende stijlopties mogelijk en Max Air demping voegt comfort toe aan iedere stap.

Pluspunten

  • De Max Air unit in de hak is oorspronkelijk ontworpen voor hardlopen en zorgt voor ongelooflijke demping.
  • Het low-top design wordt gecombineerd met een gevoerde kraag voor een strakke look en een zacht, comfortabel gevoel.
  • De rubberen zool met wafelpatroon biedt een legendarische look, grip en stevigheid.
  • Gestikte leren overlays en TPU-accenten zorgen voor stevigheid, comfort en de iconische look van de jaren 90.

Productgegevens

  • Een middenzool van foam biedt duurzaamheid en demping
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: CZ5594-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (260)

4.6 sterren

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Air Max 90 LTR herenschoenen

Air Max 90 LTR

€ 149,99

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