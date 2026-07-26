Air Max 90 LTR herenschoenen

De Nike Air Max 90 LTR blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische buitenzool met wafelpatroon, gestikte overlays van soepel leer en klassieke TPU-platen met kleuraccenten. Het monochrome bovenwerk maakt verschillende stijlopties mogelijk en Max Air demping voegt comfort toe aan iedere stap.

Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart

Stijl: CZ5594-001