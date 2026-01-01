Nike Air Max 90 By You
Custom schoenen voor dames
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Of je nu gaat voor een monochrome look of voor sportief en opvallend, het kan allemaal met de AM90. Pas alles aan, van de kleuren tot de materialen, voor een design dat echt bij jou past.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HQ3712-900
Nike Air Max 90 By You
Of je nu gaat voor een monochrome look of voor sportief en opvallend, het kan allemaal met de AM90. Pas alles aan, van de kleuren tot de materialen, voor een design dat echt bij jou past.
Kies je basis
Kies voor all-over leer of voor een mix van leer en mesh voor een gelaagde look. Het bovenwerk is hoe dan ook comfortabel en stevig.
Ga voor kleur
Als het op kleur aankomt, heb je verschillende opties. Ga voor klassieke sportkleuren of seizoensgebonden kleuraccenten.
Maak het persoonlijk
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Pas je schoenen aan met maximaal 8 tekens op de bovenkant van de tong.
Meer pluspunten
- De zichtbare Air demping is oorspronkelijk ontworpen voor performancegericht hardlopen en zorgt voor ongekend comfort onder je voeten.
- De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een kenmerkende stijl.
Productgegevens
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen tijdens het experimenteren met allerlei designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HQ3712-900
Air Max 90
De jaren 90 waren een keerpunt in de cultuur, voor zowel kunst en muziek als mode en sneakers. De Air Max liep daarbij voorop. De schoen kreeg nog meer zichtbare Air demping en een opvallende nieuwe kleur die liefdevol werd omschreven als Infrared. Dankzij het revolutionaire design ging de eerste 90 een heel eigen leven leiden. Daarmee veranderde de Air Max van een hardloopschoen in een streetwear-essential.
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Nike Air Max 90 By You
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