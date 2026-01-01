Nike Air Huarache By You Custom herenschoenen

Nike Air Huarache By You

€ 149,99

Heb jij je voeten vandaag al verwend? Dit is pas het begin. Breng je feel-good vibes naar buiten met een aanpasbare versie van een ongelooflijk comfortabel icoon. Kies voor zachte, soepele suède voor een vintage vibe of ga voor een tijdloze afwerking met fris leer. Kies uit verschillende op varsity geïnspireerde kleuren voor een klassieke look. Maak hem helemaal af met een deel van je verhaal op de patch op de tong. Wat je ook kiest, hij zal goed aanvoelen en er goed uitzien. Met je persoonlijke Air Huarache geef je je voeten het recht om op te scheppen.We raden je aan een halve maat groter te bestellen dan je gebruikelijke maat voor de beste pasvorm.

Wat is jouw bovenwerk?

Kies uit premium suède of leer als aanvulling op het elastische materiaal van het bovenwerk dat je voeten omsluit.

Varsity kleuren

Wat is je school? Heb je een favoriet team of een favoriete kleur? Kies uit verschillende op varsity geïnspireerde kleuren en fleur de wereld op.

Maak het persoonlijk

Vertel een deel van je verhaal met een persoonlijke tekst: kies vijf tekens (nummers 0-9, letters A-Z en enkele symbolen) om op de patch op de tong te laten borduren. Of ga voor de klassieke look van het originele Huarache embleem.