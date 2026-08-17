Chaussures et Baskets Blanches

(508)
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour ado
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour ado
89,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike V5 RNR
Chaussure pour homme
89,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Chaussure pour Femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 Shadow
Chaussure pour Femme
129,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure
Nike P-6000
Chaussure
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
+3
Meilleure vente
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
89,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Meilleure vente
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
209,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Initiator
Chaussure pour femme
84,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Chaussure pour homme
Nike Shox TL
Chaussure pour homme
169,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus 3
Chaussure pour homme
189,99 €
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
Nike Dunk Low x LEGO® Collection Chaussure pour ado
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
Chaussure pour ado
104,99 €
Nike Run Defy
Nike Run Defy Chaussure de running sur route pour homme
Meilleure vente
Nike Run Defy
Chaussure de running sur route pour homme
59,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Chaussure pour ado
+1
Meilleure vente
Nike Air Force 1 LE
Chaussure pour ado
99,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
Meilleure vente
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
129,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour homme
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour homme
169,99 €
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Chaussure pour homme
Air Max 90 LTR
Chaussure pour homme
149,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
149,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour femme
189,99 €
Jordan Court Connect Low
Jordan Court Connect Low Chaussure pour homme
Jordan Court Connect Low
Chaussure pour homme
79,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 '07 Edge
Chaussure pour homme
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 '07 LV8
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 '07 LV8
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
Nike Air Max 90
Chaussure pour femme
159,99 €
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic"
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic" Chaussure pour homme
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic"
Chaussure pour homme
209,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Meilleure vente
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme
79,99 €
NikeCourt Lite 4
NikeCourt Lite 4 Chaussure de tennis pour homme
NikeCourt Lite 4
Chaussure de tennis pour homme
74,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA » Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike V5 RNR
Chaussure pour enfant
59,99 €
Nike Tempo G
Nike Tempo G Chaussure de golf
Nike Tempo G
Chaussure de golf
129,99 €
Air Jordan 4 Retro « Flight Club »
Air Jordan 4 Retro « Flight Club » Chaussure pour homme
Air Jordan 4 Retro « Flight Club »
Chaussure pour homme
209,99 €
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Flex Runner 4
Chaussure pour enfant
42,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour homme
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
159,99 €
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro Chaussure de skate
Nike SB Dunk Low Pro
Chaussure de skate
119,99 €
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Chaussure pour homme
Nike Ava X Mesh
Chaussure pour homme
119,99 €
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Chaussure pour homme
139,99 €
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Chaussure pour homme
Nike Court Vision Low
Chaussure pour homme
79,99 €
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Chaussure
Meilleure vente
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Chaussure
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
189,99 €
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Chaussure pour homme
139,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)
79,99 €
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Chaussure de golf
Air Jordan Mule
Chaussure de golf
109,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour homme
Jordan Spizike Low
Chaussure pour homme
169,99 €
Air Jordan Skyline Low LE
Air Jordan Skyline Low LE Chaussure pour homme
Air Jordan Skyline Low LE
Chaussure pour homme
99,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
Nike Air Max 90
Chaussure pour femme
159,99 €
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic"
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic" Chaussure pour homme
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic"
Chaussure pour homme
209,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Meilleure vente
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme
79,99 €
NikeCourt Lite 4
NikeCourt Lite 4 Chaussure de tennis pour homme
NikeCourt Lite 4
Chaussure de tennis pour homme
74,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA » Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike V5 RNR
Chaussure pour enfant
59,99 €
Nike Tempo G
Nike Tempo G Chaussure de golf
Nike Tempo G
Chaussure de golf
129,99 €
Air Jordan 4 Retro « Flight Club »
Air Jordan 4 Retro « Flight Club » Chaussure pour homme
Air Jordan 4 Retro « Flight Club »
Chaussure pour homme
209,99 €
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Flex Runner 4
Chaussure pour enfant
42,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour homme
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
159,99 €
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro Chaussure de skate
Nike SB Dunk Low Pro
Chaussure de skate
119,99 €
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Chaussure pour homme
Nike Ava X Mesh
Chaussure pour homme
119,99 €
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Chaussure pour homme
139,99 €
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Chaussure pour homme
Nike Court Vision Low
Chaussure pour homme
79,99 €
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Chaussure
Meilleure vente
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Chaussure
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
189,99 €
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Chaussure pour homme
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Chaussure pour homme
139,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)
79,99 €
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Chaussure de golf
Air Jordan Mule
Chaussure de golf
109,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour homme
Jordan Spizike Low
Chaussure pour homme
169,99 €
Air Jordan Skyline Low LE
Air Jordan Skyline Low LE Chaussure pour homme
Air Jordan Skyline Low LE
Chaussure pour homme
99,99 €

Chaussures blanches : une technologie de pointe, des sensations incroyables

Trouvez la chaussure idéale pour chaque sport dans notre collection de baskets blanches. Enfilez nos modèles futuristes qui changent la donne ou choisissez des baskets blanches chunky dotées d'une semelle intermédiaire oversize au look rétro. Des chaussures montantes qui maintiennent les chevilles aux modèles bas qui améliorent la mobilité, nos baskets blanches restent confortables sur le terrain comme dans la rue.

Chaussures Air Max blanches : un amorti exceptionnel

C'est en 1987 que la Air Max 1 a fait son apparition dans la rue. Avec son amorti visible et son design incroyablement confortable, c'était une révolution. Ces baskets légères sont rapidement devenues un emblème pour les athlètes et les collectionneurs de sneakers grâce à leur innovation en matière d'amorti. Chaussez-vous comme les pros et faites l'expérience de l'incroyable légèreté de notre technologie Air. Nous améliorons nos modèles en réinventant nos silhouettes classiques : choisissez des chaussures avec des unités Air visibles pour avoir un aperçu de la technologie innovante qu'elles renferment.

Nike React : un rebond optimal

Les baskets blanches équipées de la mousse Nike React sont incroyablement réactives. Elles sont suffisamment légères et résistantes pour améliorer votre rebond sans être encombrantes. De plus, vous bénéficiez d'une sensation de douceur à chaque foulée. Les modèles contenant plus de mousse vous offrent également un meilleur retour d'énergie, idéal pour des poussées et des transitions en douceur des orteils au talon.

Surpassez-vous en toute sécurité

Pour vos entraînements intenses, il vous faut des chaussures sur lesquelles compter. C'est pourquoi les chaussures Nike blanches en tissu Flyknit à haute résistance offrent un ajustement optimal pour épouser les courbes de vos pieds et les maintenir en sécurité. Cette matière permet également une meilleure circulation de l'air, de sorte que vous ne serez pas ralenti par la transpiration. De plus, les chaussures entièrement blanches en tissu Nike Flymesh assurent une meilleure aération aux endroits où la température est élevée, afin que vos pieds restent au frais et votre esprit concentré.

Des baskets Nike blanches pour un confort du premier au dernier kilomètre

Les chaussures de running blanches Nike vous aideront à atteindre la ligne d'arrivée en tout confort. Les semelles extérieures en caoutchouc aux designs adaptés aux coureurs améliorent la traction et offrent une adhérence ciblée. De plus, les chaussures blanches dotées de semelles rainurées permettent à votre pied de se plier et de fléchir naturellement à chaque pas. La plaque en fibre de carbone intégrée sur toute la longueur du pied permet une foulée plus fluide en optimisant le retour d'énergie. Plus vous vous sentirez à l'aise pendant votre course, plus vous irez loin.

Des chaussures conçues pour votre pratique

Quel que soit le sport que vous pratiquez, vous avez besoin de baskets qui tiennent leurs promesses à chaque fois que vous les enfilez. Nos chaussures blanches pour le basket offrent des performances constantes pour vous permettre de devancer vos adversaires. Vous pouvez compter sur elles pour maintenir vos pieds en place lors des changements rapides de direction. Si vous préférez le football, les chaussures Nike blanches à crampons vous aideront à jouer le plus vite possible en assurant une traction optimale et une accélération explosive. Amateur de sports de raquettes ? Vous apprécierez la sensation de légèreté et le design enveloppant de nos chaussures de tennis. Elles sont conçues pour faciliter les mouvements latéraux, tandis que les semelles extérieures adhérentes et résistantes offrent la stabilité dont vous avez besoin pour jouer.