Chaussures et baskets blanches pour femme

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Chaussures et baskets blanches pour femme : fraîcheur et souplesse

Ta performance passe à la vitesse supérieure grâce aux chaussures blanches pour femme Nike qui associent confort et maintien. L'amorti dynamique et la semelle intermédiaire en mousse offrent une sensation moelleuse. De plus, l'adhérence te permet de garder le contrôle. Ça n'a jamais été aussi simple de rester concentrée quand la pression monte. Les tissus respirants assurent ton confort quand tu bouges. Tu trouveras à coup sûr les chaussures idéales au sein de notre large gamme de modèles, des plus audacieux et volumineux aux plus élégants et épurés. Leur point commun, c'est un maintien haute performance conçu pour que tu puisses continuer à avancer, même dans les moments difficiles.


De l'énergie à chaque mouvement


Reste légère même quand tu enchaînes les kilomètres. Découvre des baskets blanches pour femme dotées de l'amorti Nike Air qui crée une sensation de vitesse au moment de la poussée. Il est conçu dans le but de te donner du rebond pendant l'entraînement. Ultra-réactif, il offre aussi un retour d'énergie puissant qui te permet de continuer à avancer. Envie d'un confort à toute épreuve ? Nous avons ce qu'il te faut. En effet, nos semelles intérieures rembourrées créent une sensation ultra-légère. D'autre part, les semelles intermédiaires en mousse procurent un maintien souple qui te permet de te dépasser.


Garde ton sang-froid


Tu te donnes à fond à la salle ou tu cours sur les sentiers ? Nous t'aidons à rester fraîche et concentrée. Nos chaussures blanches pour femme intègrent du mesh placé de façon stratégique là où tu en as le plus besoin. Conçus pour favoriser la circulation de l'air, ces empiècements optimisent la respirabilité, de façon à ce que tu ne penses qu'à donner ta meilleure performance. Encore mieux, des perforations sur la pointe créent une sensation de souplesse tout en améliorant la circulation de l'air.


Garde le contrôle


Quand tu te donnes à fond, il te faut des chaussures sur lesquelles tu peux compter. Les baskets blanches pour femme dotées de renforts moulés au milieu du pied te procurent un bon maintien et un bon ajustement. De plus, les modèles équipés de plaques en TPU au talon t'offrent la stabilité latérale nécessaire pour des foulées pleines d'assurance. Tu obtiendras aussi l'adhérence que tu mérites grâce aux semelles extérieures en caoutchouc qui accrochent de façon durable. Ton pied restera bien en place jusqu'à la dernière répétition dans les baskets équipées d'une cage en plastique sur le côté de façon à créer une sensation de maintien.


Des modèles qui te ressemblent


Trouve les chaussures blanches pour femme qui te correspondent. Choisis des modèles qui allient cuir véritable et cuir synthétique, de façon à présenter des superpositions et une excellente résistance. Les renforts cousus créent une allure élégante et aérodynamique. Tu cherches des modèles rehaussés d'une note luxueuse ? Les détails en daim somptueux subliment tes baskets blanches. Choisis un modèle bas décontracté, ou opte pour des baskets montantes qui dégagent un style cool. Pour le golf ou le tennis, nous proposons aussi des chaussures pensées pour t'aider à te dépasser.


Relever notre défi


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures blanches pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Ce n'est qu'une des diverses manières dont nous relevons le défi.