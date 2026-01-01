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Sweats à capuche et sweats blancs(28)

Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
59,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut à capuche et entièrement zippé pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Haut à capuche et entièrement zippé pour Femme
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche à zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche à zip pour femme
119,99 €
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Haut de tennis à col ras-du-cou pour femme
NikeCourt Collection
Haut de tennis à col ras-du-cou pour femme
79,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Polo ample pour femme
Nike Pregame Fleece
Polo ample pour femme
79,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
119,99 €
Inter Milan « Canwell Glacier » SE
Inter Milan « Canwell Glacier » SE Veste de foot Nike ACG Therma-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Inter Milan « Canwell Glacier » SE
Veste de foot Nike ACG Therma-FIT ADV pour homme
199,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche tie-dye pour homme
79,99 €
Nike Tech
Nike Tech Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme
139,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
69,99 €
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
Nike Phoenix Fleece
Sweat à capuche de basket oversize pour femme
99,99 €
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Débardeur pour femme
Nike Sportswear Chill Terry
Débardeur pour femme
44,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
129,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweat à capuche et zip pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Sweat à capuche et zip pour ado
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
39,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche court et à zip Realtree Mod pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche court et à zip Realtree Mod pour femme
79,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Sweat à capuche de golf Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Velocity
Sweat à capuche de golf Therma-FIT pour homme
74,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche pour homme
79,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Sweat à capuche de basket brossé Therma-FIT pour homme
Nike Standard Issue
Sweat à capuche de basket brossé Therma-FIT pour homme
79,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Solo Swoosh
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
109,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
NikeCourt Heritage
Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
84,99 €
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Sweat à capuche pour ado
Nike x LEGO® Collection
Sweat à capuche pour ado
59,99 €
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
69,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
NikeCourt Heritage
Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
84,99 €
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Sweat à capuche pour ado
Nike x LEGO® Collection
Sweat à capuche pour ado
59,99 €
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
69,99 €

Sweats à capuche et sweats blancs : conçus pour l'entraînement

Reste au chaud quand tu repousses tes limites grâce à nos sweatshirts blancs. Nos sweats à capuche blancs zippés te permettent d'adapter ta tenue à la météo. Quand les températures baissent, opte pour un sweat à capuche ou un sweat blanc isolant à enfiler. Les modèles dotés de poches pratiques te permettent de garder tes affaires essentielles à portée de main. D'autre part, les poignets et la taille élastiques préservent la chaleur de ton corps.


Nos sweats blancs unis sont disponibles dans diverses coupes et longueurs à privilégier en fonction de tes préférences. Les sweats à capuche légers et élégants sont parfaits pour t'entraîner en plein air ou pour un run matinal par temps frais. Quand tu te détends, nos modèles décontractés en Fleece doux sont parfaits. Tu cherches une tenue de sport qui a de l'allure ? Privilégie un sweat blanc court.


Chez Nike, nous pensons que les jeunes athlètes méritent de se perfectionner dans des équipements haute performance. C'est pourquoi nos sweats et hoodies blancs pour enfant intègrent les mêmes matières de qualité supérieure que nos collections pour adulte. Découvre des tissus en coton majoritaire qui permettent à la peau de respirer. Ils sont aussi extensibles afin de renforcer la liberté de mouvement dans toutes les directions. Les doublures en mesh respirant favorisent la circulation de l'air. Et notre Swoosh emblématique de Nike apporte une note premium.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des sweats blancs portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.