Shorts blancs : un confort chic au quotidien
Adopte un look classique épuré dans un short blanc Nike. Pour essayer de marquer des points sur le court de tennis ou pour accélérer sur ton dernier tour de piste, il te faut un short confortable qui ne te gêne pas. Les tailles élastiques avec cordon de serrage te permettent d'obtenir exactement l'ajustement que tu veux. Les cyclistes extensibles à coupe ajustée t'assurent un maintien sécurisé et une couverture confortable, tandis que les shorts amples plus longs créent un style décontracté. Quel que soit le modèle choisi, tu pourras garder tes affaires essentielles à portée de main dans les poches.
Pour un sprint ou un marathon, nos shorts de running blancs favorisent la concentration. Les fentes sur les côtés optimisent l'amplitude de mouvement, tandis que le sous-short intégré assure maintien et protection. Enfin, les coutures lisses garantissent ton confort. Les coupes de nos shorts blancs s'adaptent à tous les sports. Découvre nos shorts de basket inspirés des tenues de tes équipes de la NBA préférées. Ils sont fabriqués en mesh à double maille anti-transpiration léger et résistant.
Pour perfectionner ton jeu dans des tenues de tennis blanches performantes, sélectionne nos shorts de tennis dotés de la technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement et que tu restes au sec et à l'aise. Nos shorts de golf doux extensibles présentent des détails bien pensés et des poches multiples. Nos shorts de foot blancs pour enfant et pour adulte sont fabriqués à partir de tissus respirants et en maille légère.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des shorts blancs portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.