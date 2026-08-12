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Chaussures de Foot Blanches

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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique personnalisable
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Chaussures de foot blanches : jouez à votre meilleur niveau

Depuis le lancement de notre première paire de chaussures de foot en 1971, nous avons fièrement soutenu les joueurs de football du monde entier. Aujourd'hui, nos chaussures de foot blanches sont conçues pour vous offrir une expérience de qualité professionnelle, où que vous jouiez et quel que soit votre mode de jeu. Découvrez des semelles qui assurent une adhérence exceptionnelle quelles que soient les conditions, des tiges légères qui épousent votre pied de façon à ce que vous les sentiez à peine, et des zones de frappe dégagées qui vous donnent un contrôle extraordinaire du ballon.

Jouez par tout temps

Vous jouez sur gazon naturel, synthétique ou en salle ? Vous vous lancez dans un match cinq contre cinq rapide ou dans une exténuante partie de quatre-vingt-dix minutes ? Où que vous jouiez, il vous faut des chaussures qui vous offrent sécurité et assurance. Nos chaussures de foot toutes blanches sont équipées de différents types de semelles afin de correspondre à la surface sur laquelle vous évoluez. Des crampons plus longs procurent une adhérence renforcée sur les terrains mous, tandis que les options pour terrain ferme garantissent votre liberté de mouvement, quelles que soient les conditions. Vous vous mesurez à vos adversaires à l'intérieur ? Choisissez des semelles extérieures en caoutchouc adhérentes qui vous permettent de tourner, glisser et tacler facilement.

Liberté de mouvement dans une chaussure seconde peau

La bonne paire de chaussures de foot doit vous donner la sensation d'être un prolongement de votre corps. C'est pourquoi nos chaussures de foot blanches enveloppent votre pied, soutiennent vos articulations et maintiennent la chaussure bien en place à travers tous vos mouvements. Nos tissus Flyknit innovants accompagnent vos étirements et fléchissements sans perdre leur forme, de façon à ce que vous puissiez tourner et pivoter librement. Et comme chaque gramme supplémentaire compte, vous bénéficierez également de constructions légères qui vous permettent de sprinter aussi loin et vite qu'il le faut.

Des designs intelligents qui offrent un contrôle exceptionnel

Que vous jouiez à l'avant en tant qu'attaquant ou en dernière ligne de défense, une grande agilité avec le ballon est au cœur de ce sport. C'est pourquoi nous créons nos chaussures de foot blanches dans le but de vous aider à optimiser votre contrôle. Des surfaces texturées sur le dessus de la chaussure améliorent la précision de votre toucher lorsque vous faites une passe ou dribblez. Quand vous êtes prêt à tirer, un laçage décentré procure une zone de frappe dégagée pour une netteté et une puissance inégalées. Et grâce à notre technologie All Conditions Control qui vous offre une performance inchangée par temps sec ou humide, vos nouvelles chaussures donnent des résultats sûrs à chaque fois.

Des designs personnalisés pour un look qui vous ressemble

Affichez votre style sportif unique grâce à des chaussures de foot blanches Nike personnalisables. Sélectionnez des éléments de couleur qui reflètent votre nature, ajoutez un revêtement texturé afin d'assurer un contrôle précis du ballon et puis un fini résistant. Pour ce qui est de l'emblématique Swoosh de Nike, vous pouvez jouer la discrétion avec des camaïeux ou opter pour des chaussures audacieuses rehaussées d'accents métalliques. Personnalisez vos chaussures à l'aide d'un message de votre choix dans la zone du logo. Ou préférez un drapeau afin de représenter fièrement votre équipe nationale.

Move to Zero de Nike : avancer vers notre objectif

Dans le but d'aider à protéger l'avenir de notre planète, notre entreprise tout entière s'est donné un objectif unique : atteindre zéro émission nette de carbone et net zéro déchet. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux durables pour nos chaussures de foot, comme le Nike Flyleather qui a l'allure, l'odeur et le toucher du vrai cuir, mais qui est fabriqué avec au moins 50 % de fibres recyclées. Quant à Nike Flyknit, cette matière tissée à partir de bouteilles en plastique recyclées est exceptionnellement légère et souple. Vous pouvez vous aussi participer à cette course en sélectionnant la mention « Matières durables » dans nos collections.