Chaussures et baskets Nike P-6000 blanches : un look classique, une technologie supérieure
Nos baskets P-6000 blanches concilient conception emblématique et confort qui dure toute la journée. Ces chaussures urbaines associent différents éléments de l'histoire de la Pegasus. Le mesh respirant présente des renforts horizontaux et verticaux, de façon à créer une tige texturée qui rend hommage au look de running typique des années 2000. La mousse épaisse sous le pied te donne du rebond, tandis que la semelle de propreté amortie favorise ta liberté de mouvement. Le revers rembourré assure ton confort, que tu te rendes à la salle de sport ou au travail. De plus, les motifs d'adhérence sur la semelle extérieure en caoutchouc accrochent de façon optimale, même par temps humide. Tu veux que rien ne te ralentisse ? Aucun problème. La construction légère te procure tous les avantages, sans t'encombrer, pour une sensation ultra-légère.
Notre large gamme de chaussures Nike P-6000 blanches te permettra de trouver aisément celles qui collent à ton style. Nous proposons des modèles classiques dotés de détails monochromes qui créent un look sobre. Si tu as envie de te démarquer, choisis des baskets ornés d'un Swoosh de Nike métallisé qui scintille à chaque pas. Des tailles pour enfant et adulte sont disponibles, ce qui te permet de bénéficier d'un confort optimal à tout âge. Quel que soit le modèle choisi, le logo sur le talon et la languette apportent une note haut de gamme à tes pieds.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures P-6000 blanches portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Ce n'est là qu'une des façons dont nous nous efforçons de protéger l'avenir du sport.