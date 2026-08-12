Nike ACG-Kleidung: Strapazierfähigkeit für jedes Abenteuer
Egal, ob du in den Bergen wandern oder im Flachland laufen willst: Die ACG-Kleidung von Nike bietet dir Schutz und Wärme. Entdecke unsere Designs, die für kaltes Wetter ausgelegt sind, darunter Daunenjacken mit PrimaLoft® Technologie. Diese effektive Isolierung, die dir ein Höchstmaß an Komfort verspricht, besteht aus kleinen Fasern, die einerseits die Körperwärme speichern und andererseits die Feuchtigkeit entweichen lassen. Hochgeschlossene Designs mit Reißverschluss bieten zusätzlichen Schutz vor Kälte. Achte auch auf unsere Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Modelle kombinieren wärmeregulierendes Material mit innovativer Technologie, sodass du dich bei jeder Witterung in deinem Element fühlst.
Wer sich gut vorbereitet, kann auch gute Leistungen vollbringen. Deshalb findest du in unserer ACG-Kollektion auch Modelle mit wasserabweisendem Finish, in denen du trotz plötzlichem Regenschauer trocken bleibst. Windfeste Fleece-Sweatshirts und -Hosen halten dich zudem warm. Wenn die Sonne scheint, wählst du am besten eine Jacke aus mittelschwerem Canvas mit integriertem UV-Schutz. Die mit Mesh unterlegten Lüftungsöffnungen am Rücken sorgen gleichzeitig für eine bessere Luftzirkulation und verwöhnen dich mit einem frischen Tragegefühl. Schau dir auch unsere klassischen T-Shirts an, die dank leichtgewichtigem, schweißableitendem Material einen besonders hohen Tragekomfort gewährleisten.
Du brauchst Kleidung, die so vielseitig ist wie du? Unsere ACG-Kleidung ist für Layering-Looks konzipiert, sodass du dich leicht an jedes Wetter anpassen kannst. Entdecke geräumige Jacken und Hoodies, die du über deinem Baselayer tragen kannst. Manche Modelle lassen sich praktischerweise auch in ihrer eigenen Tasche verstauen und beanspruchen nur wenig Platz. Schau dir außerdem die Pufferjacken an, die sich in einem integrierten Beutel aus Mesh verstauen lassen – du kannst sie sogar als Kissen beim Camping verwenden.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von ACG-Kleidung auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Ausrüstung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und das ist nur eine von zahlreichen Maßnahmen, mit denen wir dieser Herausforderung begegnen.