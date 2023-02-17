Die richtigen Bekleidungsschichten für jede Jahreszeit

Wenn du bei jedem Wetter gern draußen aktiv bist, solltest du wissen, wie du mit verschiedenen Bekleidungsschichten deine Körpertemperatur regulieren kannst. Die richtige Bekleidung bietet Schutz, wenn sich das Wetter plötzlich ändert. Und wenn dir durch die Bewegung langsam warm wird, kannst du die Schichten nach und nach ausziehen.

"Unsere Körpertemperatur sollte nicht zu stark variieren," sagt Carol Ewing Garber, Ph.D., Professor of Movement Sciences an der Columbia University. "Wenn du Sport machst, brauchst du für deine Muskulatur viel Energie. Du erzeugst aber auch viel Wärme, die deine Körpertemperatur besonders im Core-Bereich erhöhen kann."

Mehrere Bekleidungsschichten sind die Lösung. Sowohl bei klirrender Kälte als auch bei Hitze kann die richtige Kleidung entscheidend dafür sein, wie gut dein Workout wird. (Natürlich solltest du auch wissen, wann du besser drinnen trainieren solltest.)

"Je nach körperlicher Anstrengung – vom einfachen Spaziergang bis hin zur sehr intensiven Trainingseinheit – erhitzt sich der Körper unterschiedlich stark", sagt Garber. Deine Kleidung sollte also immer deinen Workouts entsprechen.

Wenn du ein Gefühl für die richtigen Bekleidungsschichten entwickelt hast, kannst du sie leicht an das Wetter und deine Aktivitäten anpassen. Mit den folgenden Tipps bist du draußen bei jeder Temperatur richtig gekleidet.