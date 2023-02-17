Die richtigen Bekleidungsschichten für jede Jahreszeit
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Hier findest du einige wertvolle Tipps zu den optimalen Bekleidungsschichten je nach Wetter.
Wenn du bei jedem Wetter gern draußen aktiv bist, solltest du wissen, wie du mit verschiedenen Bekleidungsschichten deine Körpertemperatur regulieren kannst. Die richtige Bekleidung bietet Schutz, wenn sich das Wetter plötzlich ändert. Und wenn dir durch die Bewegung langsam warm wird, kannst du die Schichten nach und nach ausziehen.
"Unsere Körpertemperatur sollte nicht zu stark variieren," sagt Carol Ewing Garber, Ph.D., Professor of Movement Sciences an der Columbia University. "Wenn du Sport machst, brauchst du für deine Muskulatur viel Energie. Du erzeugst aber auch viel Wärme, die deine Körpertemperatur besonders im Core-Bereich erhöhen kann."
Mehrere Bekleidungsschichten sind die Lösung. Sowohl bei klirrender Kälte als auch bei Hitze kann die richtige Kleidung entscheidend dafür sein, wie gut dein Workout wird. (Natürlich solltest du auch wissen, wann du besser drinnen trainieren solltest.)
"Je nach körperlicher Anstrengung – vom einfachen Spaziergang bis hin zur sehr intensiven Trainingseinheit – erhitzt sich der Körper unterschiedlich stark", sagt Garber. Deine Kleidung sollte also immer deinen Workouts entsprechen.
Wenn du ein Gefühl für die richtigen Bekleidungsschichten entwickelt hast, kannst du sie leicht an das Wetter und deine Aktivitäten anpassen. Mit den folgenden Tipps bist du draußen bei jeder Temperatur richtig gekleidet.
Die richtigen Schichten für den Winter
Garber erklärt, wie wichtig es ist, dass dein Körper warm bleibt und du gegen niedrige Temperaturen geschützt bist. "Wenn du viel schwitzt, kann es danach passieren, dass du zu stark abkühlst, weil du die feuchte Kleidung noch am Körper trägst", so Garber weiter.
Deshalb ist es so wichtig, zu wissen, welches Wetter bei deinem Workout zu erwarten ist. Du solltest die Außentemperatur und andere Faktoren wie die Luftfeuchtigkeit und die Regenwahrscheinlichkeit kennen.
Bei niedrigen Temperaturen ist die unterste Schicht (Baselayer) entscheidend dafür, dass dir nicht kalt wird – egal, wie intensiv dein Workout ist. Diese Schicht kann ein atmungsaktives, eng anliegendes Longsleeve und Leggings oder Tights aus Materialien wie Nike-Dri-FIT (leitet Feuchtigkeit ab) oder Nike Therma-FIT (speichert die Körperwärme) sein.
(Verwandter Artikel: Die besten Baselayer von Nike für jede Aktivität)
Als zweite Schicht (Midlayer) könntest du zum Beispiel Klassiker wie einen Fleece-Hoodie oder eine Weste mit synthetischer Füllung nehmen. Beim Midlayer ist vor allem wichtig, dass er einfach an- und ausgezogen werden kann, wenn sich das Wetter ändert oder deine Körpertemperatur beim Workout steigt.
Wenn du mit Schnee, Regen oder Wind rechnest, brauchst du eine wetterfeste Shell-Jacke. Eine solche Außenschicht ist im Winter wie im Sommer wichtig, da sie Schutz vor stürmischem Wetter bietet. Wenn sie komplett wasserdicht sein soll, ist Material mit GORE-TEX zu empfehlen.
Temperaturbereich: -12 bis -4 Grad
- Oberkörper: Baselayer, Midlayer und Shell-Jacke oder isolierte Außenschicht
- Unterkörper: wärmespeichernde Leggings oder Hose, Shell-Hose bei Regen oder Schnee
- Accessoires: Handschuhe, Cap oder Stirnband, Halswärmer, warme Socken
Wenn deine Herzfrequenz niedrig bleibt, kannst du eine isolierte Jacke als Außenschicht tragen, da sie Wärme speichert und gleichzeitig wasserfest ist. Midlayer und Shell-Jacke kannst du so getrost zu Hause lassen. Bei Workouts mit hoher Intensität kannst du auch (mehrere) leichtere Schichten tragen, die du nach und nach ablegen kannst, wenn deine Körpertemperatur steigt.
Temperaturbereich: -3 bis 5 Grad
- Oberkörper: Baselayer und Shell-Jacke
- Unterkörper: wärmespeichernde Leggings oder Hose, Shell-Hose bei Regen oder Schnee
- Accessoires: leichte Handschuhe, Cap oder Stirnband, warme Socken
Bei Aktivitäten mit geringer Intensität kannst du für zusätzliche Wärme noch einen Midlayer oder eine isolierte Jacke tragen.
(Verwandter Artikel: Die beste Nike Wanderausrüstung für den Winter)
Die richtigen Schichten für den Sommer
Auch im Sommer ist es wichtig, welche Schichten du trägst. Durch lockere und leichte Kleidung entsteht Luftzirkulation und Schweiß kann gut von deiner Haut verdunsten. Im Sommer brauchst du vielleicht nur einen Baselayer. Du solltest aber auch ein atmungsaktives Sommershirt mit UV-Schutzfaktor dabeihaben, das dich gegen die UV-Strahlung schützt.
"Das ist wichtig, weil deine Haut durch einen Sonnenbrand geschädigt wird und es deinem Körper dann sehr viel schwerer fällt, wieder abzukühlen", sagt Garber. "Viele Sommershirts eignen sich auch gut als Baselayer für die anderen Jahreszeiten."
(Verwandter Artikel: So wählst du die richtige Kleidung, um deine Haut vor der Sonne zu schützen)
Bei Unternehmungen, die einen halben Tag oder länger dauern, solltest du eine Shell-Jacke für den Fall mitnehmen, dass das Wetter schlecht wird. Wenn du dich an einem Ort aufhältst, an dem sich die Temperaturen schnell ändern können, zum Beispiel in den Bergen, solltest du auch einen Midlayer mitnehmen.
Temperaturbereich: 21 bis 30 Grad
- Oberkörper: feuchtigkeitsableitendes Tanktop oder T-Shirt, Longsleeve-Sommershirt mit UV-Schutzfaktor, Shell-Jacke
- Unterkörper: Shorts, feuchtigkeitsableitende Hose oder atmungsaktive Leggings
- Accessoires: Sonnenhut oder Cap, Sonnenbrille
Temperaturbereich: ab 30 Grad
- Oberkörper: feuchtigkeitsableitendes Tanktop oder T-Shirt, Sommershirt mit UV-Schutzfaktor
- Unterkörper: Shorts oder feuchtigkeitsableitende Hose
- Accessoires: Sonnenhut oder Cap, Sonnenbrille
Die richtigen Schichten für den Herbst
Im Herbst kann sich das Wetter schnell ändern. Mehrere Schichten zu tragen ist eine praktische Möglichkeit, für Wind, Regen oder Temperaturänderungen gewappnet zu sein. Für nasse Tage sind Materialien wie Nike Storm-FIT zu empfehlen, die Schutz bei Wetterbedingungen wie Wind und Regen bieten.
Temperaturbereich: 4 bis 13 Grad
- Oberkörper: Baselayer, Shell-Jacke
- Unterkörper: feuchtigkeitsableitende Leggings
- Accessoires: Cap oder Stirnband, leichte Handschuhe
Falls es beim Workout oder danach doch kälter ist als erwartet, solltest du einen Midlayer dabeihaben, der dich warm hält. Handschuhe aus Nike Shield-Material bieten Schutz bei Wind und Regen.
(Verwandter Artikel: So findest du die besten Damenleggings zum Wandern)
Die richtigen Schichten für den Frühling
Bei der Wahl der richtigen Schichten für den Frühling solltest du Regen, Matsch und Wind berücksichtigen.
Temperaturbereich: 13 bis 21 Grad
- Oberkörper: Baselayer, Shell-Jacke gegen Regen oder Wind
- Unterkörper: feuchtigkeitsableitende Leggings
- Accessoires: Cap oder Stirnband bei kühleren Temperaturen
Für den Fall, dass die Temperatur sinkt, solltest du immer einen Midlayer dabeihaben.
Text: Hannah Singleton