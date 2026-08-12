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ACG-Hosen & -Leggings

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ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
114,99 €
Nike ACG „Five Towers“
Nike ACG „Five Towers“ Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
Nike ACG „Five Towers“
Zip-Off-Hose
164,99 €
Nike ACG "Dolomiti"
Nike ACG "Dolomiti" Hose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Dolomiti"
Hose für Herren
99,99 €
Nike ACG "Dolomiti"
Nike ACG "Dolomiti" Hose (Damen)
Bestseller
Nike ACG "Dolomiti"
Hose (Damen)
99,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Hose
Frisch eingetroffen
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Hose
104,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV Hose
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV Hose
249,99 €
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
179,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
94,99 €
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
109,99 €
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
109,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wanderhose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG High Stakes
Wanderhose (Damen)
114,99 €
ACG "Wolf Grid"
ACG "Wolf Grid" Therma-FIT Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Wolf Grid"
Therma-FIT Wanderhose (Herren)
89,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Damen)
124,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Herren)
124,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV Weste
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV Weste
449,99 €
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" UV-beständige Repel-Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Smith Summit"
UV-beständige Repel-Hose (Herren)
194,99 €
Inter Mailand "Wolf Tree" Plus SE
Inter Mailand "Wolf Tree" Plus SE Nike ACG Fußball-Fleece-Hose
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Wolf Tree" Plus SE
Nike ACG Fußball-Fleece-Hose
149,99 €
Nike ACG "Skull Peak"
Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT Dolomite Hose
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Skull Peak"
Storm-FIT Dolomite Hose
399,99 €
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hose
Nike ACG "Tuff Fleece"
Hose
94,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
69,99 €
Nike ACG "Dawn Range"
Nike ACG "Dawn Range" Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Dawn Range"
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
104,99 €
Nike ACG "Lava Loops"
Nike ACG "Lava Loops" Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Loops"
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
84,99 €
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Trailwind"
Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
139,99 €
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" Zip-off-Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Smith Summit"
Zip-off-Hose (Damen)
30 % Rabatt

Nike ACG-Leggings & -Hosen: meistere jede Challenge

Wind, Regen, Kälte? Die Nike ACG-Hosen lassen sich von nichts aufhalten. Egal, ob du den nächsten Gipfel eroberst oder im Park trainierst: Mit unseren innovativen Technologien bist du immer bereit, dein Bestes zu geben. Die dehnbaren Materialien sorgen für maximale Bewegungsfreiheit, während wärmespeichernde Fasern deine Muskeln angenehm warm halten. Wenn es richtig kalt wird, greif zu den Hosen mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Kombination aus wärmeregulierendem Stoff und fortschrittlicher Technik wärmt dich zuverlässig. Versiegelte Nähte, dehnbare Bündchen und weiches Fleece garantieren dir maximalen Komfort, ohne deine Bewegungen einzuschränken.


Dank der wasserabweisenden Beschichtung unserer ACG-Hosen bleibst du auch bei starkem Regen trocken. In Styles mit Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials sicher und trocken verstauen. Elastische Taillenbünde sind bequem und halten Nässe draußen. Für noch mehr Funktionalität findest du robuste Gürtelschlaufen, an denen du ganz einfach einen Karabiner befestigen kannst – perfekt, um deine wichtigsten Tools immer griffbereit zu haben. Modelle mit verstärkten Knieeinsätzen bieten extra Strapazierfähigkeit und schützen deine Hosen bei intensiver Nutzung vor Abrieb. Natürlich darf auch der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen, der deinem Outfit einen modischen, hochwertigen Touch verleiht. Und dank der großen Größenvielfalt für alle Altersgruppen kann wirklich jede:r Teil der nächsten Outdoor-Expedition sein.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike ACG-Leggings mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.