Nike ACG-T-Shirts: ikonischer Style, bereit für alles
Maximale Performance, die auch noch gut aussieht – das sind die Nike ACG-T-Shirts. Wir haben den klassischen Look mit durchdachten Details optimiert, damit du für alles gewappnet bist. Dank der Nike Dri-FIT ADV-Technologie bleibst du immer cool und trocken – ganz gleich, wie intensiv dein Training oder dein Tag wird. Feuchtigkeitsableitende Materialien und eine innovative Konstruktion sorgen dafür, dass du auch bei der letzten Runde noch entspannt bleibst. Mesh-Einsätze regulieren deine Temperatur, wenn es mal richtig heiß hergeht. Die Relaxed Fits und großzügigen Silhouetten bieten dir die Bewegungsfreiheit, die du brauchst. Und zwar mit flexiblem Stoff, der jede Bewegung mitmacht, sei es ein Twist, ein Sprung oder eine Drehung.
Dein Style, deine Regeln: Unsere ACG-Shirts unterstreichen deinen Signature-Look in jeder Situation. Ob leuchtende Farben, starke Grafiken oder ein cleanes, monochromes Design: Wir haben alles, was du brauchst, um deinen Vibe noch besser zum Ausdruck zu bringen. Und das Beste? Wendbare Styles bieten dir noch mehr Trageoptionen. Wenn es draußen heiß wird, versorgen dich ärmellose Designs mit frischer Luft und Freiheit bei jeder Bewegung. Leichte Stoffe leiten Schweiß von deiner Haut weg, damit er schneller verdunstet. So bleibst du trocken und fühlst dich durchgehend wohl. Für die Cooldowns haben wir langärmelige Tops, die dich wärmen und gleichzeitig Verletzungen nach dem Training vorbeugen. Und keine Sorge: Dank unserer verschiedenen Größen können wirklich alle Teil des Teams sein.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für ACG-Oberteile von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.