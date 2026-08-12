Nike ACG-Shorts: stell dich deiner nächsten Outdoor-Challenge
Bist du bereit für die nächste Herausforderung? Die Nike ACG-Shorts sind es ganz klar. Mit der Nike Dri-FIT ADV-Technologie bleibst du immer trocken und fokussiert. Das feuchtigkeitsableitende Material kombiniert mit gezielten Kühlzonen sorgt dafür, dass du dich bei jeder Bewegung frisch fühlst und angenehme Atmungsaktivität genießt. Egal, ob du in auffälligen Prints oder zurückhaltenden, neutralen Tönen unterwegs bist – in unserer großen Auswahl an Farben und Designs findest du immer den Style, der zu dir passt. Der ikonische Nike Swoosh zieht sich durch die gesamte Kollektion und verleiht deinem Look einen stylishen Touch. Weite Schnitte bieten dir die nötige Bewegungsfreiheit, während figurbetonte Shorts eine sportliche Silhouette zaubern.
Für extra Unterstützung gibt es AVG-Shorts von Nike mit Kompressionsmaterial, das sich deinen Muskeln anpasst und die Durchblutung unterstützt. Du findest auch Varianten mit Innenfutter, das dir beim Sport zusätzlichen Komfort und Schutz bietet. Unser ultraleichtes, dehnbares Gewebe gibt in alle Richtungen nach und sorgt dafür, dass dich nichts aufhält. Der elastische Bund mit verstellbaren Kordeln garantiert dir die perfekte Passform und sicheren Halt – egal, wie intensiv dein Workout ist.
Praktische Taschenlösungen machen die ACG-Shorts noch vielseitiger. Mit Reißverschlusstaschen für Wertsachen, mehreren Staufächern und Mesh-Einstecktaschen hast du immer genug Platz, um deine wichtigsten Sachen wie dein Handy sicher und griffbereit zu verstauen. Und an den elastischen Schlaufen am Bund kannst du zum Beispiel Trekkingstöcke fixieren – perfekt für dein nächstes Outdoor-Abenteuer.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für ACG-Shorts von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.