9 Geschenkideen von Nike für deine Schwester
Einkaufs-Guide
Von der neuesten Nike Bekleidung und den neuesten Nike Sneakern bis zu attraktiven Accessoires, die nicht viel kosten – schau dir die Top-Geschenkideen von Nike für deine Schwester an, egal ob zum Geburtstag oder zu einem Feiertag.
Auch wenn deine Schwester deine beste Freundin und einer deiner Lieblingsmenschen ist – beim Schenken habt ihr vielleicht unterschiedliche Vorstellungen. Du magst vielleicht personalisierte Geschenke, während sie Geschenkgutscheine bevorzugt. Du freust dich vielleicht über eine „Mutter-des-Jahres“-Tasse, während sie sich vielleicht etwas wünscht, das eher auf Self-Care ausgerichtet ist.
Du suchst ein Geschenk für deine Schwester, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Diese neun Geschenkartikel helfen dir, etwas zu finden, das perfekt zum einzigartigen Style und den Bedürfnissen deiner Schwester passt. Ganz gleich, ob du sie zum Geburtstag oder zu Weihnachten überraschen willst, mit diesen Geschenken zauberst du ihr garantiert ein Lächeln ins Gesicht.
Auf einen Blick: Die besten Geschenkideen für Schwestern
- Kombi-Sets aus Fleece: Mach deiner Schwester das Fertigmachen leicht
- Trainingsoberteil oder -Tanktop: Für die Schwester, die gerne bequem trainiert
- All Conditions Gear: Ein Geschenk für deine Schwester, das ihre abenteuerliche Seite zum Vorschein bringt
- Gürteltasche: Damit sie nie ohne ihr Must-have das Haus verlässt
- Nike Blazer: Lässiger Style für deine Lieblingsschwester
- Yoga-Bekleidung: Perfekt für Yoga-Fans oder für die Schwester, die es gern bequem mag
- Nike Air Force 1: Ultimativer Komfort, erhältlich in einer Vielzahl von Farben
- Caps: Zeige deiner Lieblingsfrau, dass du sie liebst – und ihr beim Stylen gern unter die Arme greifst
- Sonnenbrillen: Stylishe Optionen für deine Schwester, die gern draußen unterwegs ist
1. Nike Kombisets aus Fleece
Ein Kombiset aus Fleece von Nike ist ein vielseitiges, lässiges Outfit, das je nach Style entweder im Alltag oder beim Chillen zu Hause getragen werden kann. Von schlichten, neutralen Nike Club Fleece Sets, die einen dezenten Look ermöglichen, bis hin zu Sets aus Velours oder mit Muster, mit denen sich ein Statement setzen lässt – bei uns findest du garantiert eine große Auswahl.
2. Nike Trainingsoberteil oder -Tanktop
Deine Schwester ist sportlich aktiv? Dann ist ein Trainingsoberteil oder -Tanktop genau das Richtige. Denn damit bleibt sie bei ihren Workout-Sessions angenehm kühl. Entscheide dich für eine Silhouette aus Nike Dri-FIT-Materialien, die dafür entwickelt wurden, Schweiß von der Haut abzuleiten. Du kannst (unter anderem) aus Crop-, Lauf- und Yoga-Styles wählen.
3. Nike All Conditions Gear
Die Nike All Conditions Gear (ACG)-Kollektion wurde für Outdoor-Abenteurer:innen entwickelt und ist somit perfekt geeignet, wenn sich deine Schwester gerne in der Natur aufhält. Nike ACG Jacken bestehen aus wind- und wasserdichten Materialien wie GORE-TEX, die für trockenen Tragekomfort bei ihrem nächsten Camping- oder Wanderausflug sorgen.
Die beliebten ACG Trail-Hosen und -Shorts verfügen über praktische Design-Features wie zum Beispiel einen gewebten Gürtel, mit dem sich die Passform für optimale Bewegungsfreiheit individuell verstellen lässt. Diese Styles sind nicht nur strapazierfähig und funktionell, sondern auch von Streetwear inspiriert, wodurch sie jedem Abenteuer ein gewisses Flair verleihen.
4. Nike Gürteltasche
Gürteltaschen sind ein modisches Accessoire, in dem sich Essentials aufbewahren lassen. So hat deine Schwester beim Reisen, Radfahren, Laufen oder Wandern immer die Hände frei. Nike Gürteltaschen gibt es in verschiedenen Größen:
Kleine Gürteltaschen (mit weniger als einem Liter Fassungsvermögen) eignen sich gut zum Laufen, da sie leicht und kompakt sind und sich nicht auf- und abbewegen. Sie bieten aber dennoch ausreichend Platz für wichtige Dinge wie Schlüssel und eine kleine Brieftasche.
Mittelgroße Gürteltaschen (drei bis vier Liter Fassungsvermögen) sind hervorragend für den täglichen Gebrauch oder Aktivitäten wie Wandern geeignet. Es lassen sich darin Smartphone, Brieftasche, Schlüssel und andere kleine Gegenstände wie Snacks aufbewahren.
Große Gürteltaschen (acht bis zehn Liter Fassungsvermögen) dienen als Ersatz für eine Handtasche oder eine kleine Tragetasche, da sie Platz für alle oben genannten Dinge und noch mehr bieten.
5. Nike Blazer
Du willst deiner Schwester einen klassischen, bewährten Sneaker schenken, der zu allem passt? Dann ist ein Paar Nike Blazer definitiv eine gute Wahl. Es sind nicht nur Mid Tops und Low Tops, sondern auch Plateau-Styles mit einer dickeren Sohle erhältlich. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Farbe deiner Schwester am besten gefällt, entscheide dich ganz einfach für ein weißes Paar.
(Verwandter Artikel: So sehen deine weißen Schuhe wieder brandneu aus)
6. Nike Yoga-Bekleidung
Nike Yoga-Bekleidung ist so weich und elastisch wie kaum ein anderes Piece der Nike Kollektion. Sie wurde für Yoga-Liebhaber:innen und Fitnessfans entwickelt, die sich bequeme Kleidung für ihre Flows und fürs Relaxen wünschen. Auch wenn deine Schwester kein Yoga-Fan ist, bietet diese Bekleidungslinie dennoch viele bequeme Styles wie zum Beispiel Leggings, Jumpsuits, Sport-BHs und Oberteile, die sowohl für jede Art von Bewegung als auch fürs Chillen zu Hause geeignet sind.
(Verwandter Artikel: Die 8 besten Yoga-Geschenke von Nike)
7. Nike Air Force 1s
Du bist der Meinung, der Nike Blazer passt nicht so richtig zu deiner Schwester? Kein Problem! Auch Air Force 1s eignen sich perfekt als Geschenk. Die Air-Dämpfungselemente, die ursprünglich für Stoßabsorption auf dem Court entwickelt wurden, sorgen für ganztägigen Tragekomfort und die Obermaterialien aus Leder erhöhen die Strapazierfähigkeit. Den Air Force 1 gibt es als Low Top, Mid Top und High Top sowie in verschiedenen Colorways – von komplett weiß über Solid Red bis hin zu Akzenten mit Leopardenprint.
8. Nike Cap
Egal, ob Bucket Hats, Beanies oder Baseballcaps – in der Nike Cap-Kollektion findest du garantiert eine Kopfbedeckung, die zum Style deiner Schwester passt. Eine Cap in Einheitsgröße ist übrigens auch dann eine gute Wahl, wenn du nicht genau weißt, welche Schuh- bzw. Kleidergröße deine Schwester hat.
Golfen, Tennisspielen, Laufen oder Wandern ist genau ihr Ding? Dann empfiehlt sich eine Cap oder ein Bucket Hat, die vor der Sonne schützen. Sie liebt es, die Pisten unsicher zu machen? Dann ist eine Nike Beanie wahrscheinlich genau das Richtige.
9 Nike Sonnenbrillen
Auch eine Sonnenbrille von Nike ist ein hervorragendes Geschenk, wenn deine Schwester gerne Zeit im Freien verbringt. Für Outdoor-Sportarten wie Radfahren, Laufen, Tennis oder Golf ist ein sportliches Modell wie die Nike Victory oder die Nike Windshield Elite perfekt geeignet. Steht sie eher auf lässigen Alltagsstyle, empfiehlt sich eine Sonnenbrille im Fliegerdesign wie zum Beispiel die Nike Chance.
Die besten Nike Geschenkideen für deine Schwester, nach Preis gestaffelt
Geschenke unter 25 $
Wasserflasche – Das perfekte Geschenk für alles, was nach dem Training kommt.
Handschuhe – egal, ob sie Gewichtheberin oder Läuferin ist, deine Schwester wird es dir danken.
Socken – Socken sind eine einfache, immer passende Wahl für die Schwester, die schon alles hat.
Geschenke von 25 $ bis 100 $
Caps – von Bucket Hats bis hin zu Caps bietet Nike eine Vielzahl von stylischen Optionen.
Workout-Ausrüstung für zu Hause – Ausrüstung für das Workout zu Hause ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, wenn es zu kalt für Outdoor-Abenteuer ist.
Uhrenarmband – Mit diesem Geschenk katapultierst du dich sofort vom Geschwister- in den Best-Friend-Status.
Premium-Geschenke
Laufsneaker – Wähle zwischen den Serien Vomero, Pegasus oder Structure von Nike.
Personalisiertes Trikot – Zeig deiner sportbegeisterten Schwester, wie viel sie dir bedeutet.
Tenniskleid – In diesem stylischen Nike Outfit erringt deine Schwester garantiert einen Sieg.
Schnelle Tipps, um das perfekte Geschenk für deine Schwester zu finden
- Es gibt viele Möglichkeiten, Akzente zu setzen – ob mit einer coolen Cap, einer Sonnenbrille, einem Armband oder einem Beauty-Produkt.
- Ein teures Schmuckstück ist nicht die einzige Art, ihr zu zeigen, dass sie etwas Besonderes ist. Personalisierte Trikots oder Geschenke jeder Art zeigen, dass du an sie denkst.
- Wenn du in den Kalender siehst, und den Geburtstag deiner Schwester mal vergessen hast, ist ein Gutschein die einfachste Art, das wieder gutzumachen.
Ob du sie zu Weihnachten überraschen willst oder ihr einfach nach einer stressigen Zeit etwas Gutes tun möchtest: Mit diesen Nike Geschenkideen triffst du garantiert ins Schwarze.