Die besten Nike Trainingshosen für Mädchen

Die besten Nike Jogginghosen für Mädchen
Einkaufs-Guide
Mit diesen beliebten Looks von Nike sind Mädchen sowohl beim Spielen als auch in der Schule und beim Sport immer bestens gestylt.
Jogginghosen für Mädchen müssen nicht nur bequem und gemütlich sein, sondern sich auch individuell stylen lassen. Diese Jogginghosen sind so konzipiert, dass sie sich mit Kindern mitbewegen – egal, ob sie auf dem Weg zur Schule sind, sich fürs Training bereit machen oder mit Freund:innen zum Spielen verabredet sind. Abgesehen davon halten sie natürlich auch schön warm und sind superbequem. Von Fleecehosen bis hin zu Joggern – hier findest du die besten Nike Jogginghosen für Mädchen.
Die besten Nike Jogginghosen für Mädchen
1. Nike Sportswear Club Fleece-Hosen
Nike Sportswear Club Fleece-Hosen bestechen durch eine klassische Jogger-Silhouette und sind sowohl vielseitig als auch bequem. Einige Styles der Kollektion bestehen zum Teil aus French-Terry-Material und sorgen so für ein geschmeidiges, weiches Tragegefühl an der Außenseite. Sonst wurden die Hosen jedoch größtenteils aus Baumwolle gefertigt und verfügen über einen elastischen Bund, gerippte Knöchelbündchen und Taschen.
Es gibt sie in verschiedenen Farben, darunter neutrale Töne wie Schwarz, Grau und Sand, aber auch Soft Pink und Faded Rust Shade. Und obwohl sie eine eng anliegende Passform bieten, sind sie elastisch genug, um auch mit aktiven Kids mithalten zu können.
Du bist auf der Suche nach einer Jogginghose für Kleinkinder? Kein Problem! Die Nike Sportswear Playlist Fleece-Jogginghose ist – wie ihr Name schon sagt – mit Fleece isoliert und perfekt für Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren. Dank ihrer dezenten Oversize-Passform und eines elastischen Bundes mit Kordelzug wächst sie (und bewegt sich) mit Kindern mit. Vervollständige das Outfit mit dem dazu passenden Nike Icon Fleecehoodie.
2. Nike Sportswear Tracksuits
Der Nike Sportswear Tracksuit mit hohem Bund für ältere Kinder sieht nicht nur mega stylish aus, sondern ist auch total praktisch – also perfekt fürs Spielen oder Hausaufgaben machen. Er ist in den Farben Schwarz, Light Smoke Grey und Canyon Rust erhältlich und sorgt dank seines hohen Bundes für einen Vintage-Look. Die Reißverschlussjacke im Crop-Style und die Besätze mit Nike Branding an Ärmeln und Beinen verleihen diesem supercoolen Tracksuit jedoch einen modernen Touch. Das Set wurde aus einem Polyester-Strickgewebe gefertigt, damit die Kleinen angenehm warm bleiben und sich wohlfühlen.
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3. Nike ACG Hosen für Kinder
Die Nike ACG Bekleidungskollektion für Kinder wurde für Abenteuer und Spiele in der Natur entwickelt. Sie umfasst mehrere Styles, darunter Silhouetten im Jogginghosen-Stil sowie Leggings und Overalls. Das zur Herstellung verwendete Polartec-Material sorgt für ein weiches Tragegefühl und maximale Wärme. Die lockeren Styles lassen sich auch perfekt über Shorts ziehen, damit Kids vor dem Training schön warm bleiben. Und dank Nike Therma-FIT-Technologie speichern sie die natürliche Körperwärme, um auch bei niedrigen Temperaturen ein Auskühlen zu verhindern.
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Text: Jessie Quinn