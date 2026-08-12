Nike ACG-Westen & -Jacken: gib bei jedem Wetter dein Bestes
Ob Regen oder Wind – mit den Nike ACG-Jacken kannst du jederzeit voll durchstarten. Dank der Nike Storm-FIT ADV-Technologie bieten sie dir bei jedem Wetter höchsten Komfort. Die Kombination aus winddichtem und wasserabweisendem Material sowie einer fortschrittlichen Konstruktion mit versiegelten Nähten, elastischen Bündchen und Bungee-Kordelzügen schützt dich zuverlässig vor den Elementen. An wechselhaften Tagen gibt es nichts Besseres als eine Jacke, die sich in ihrer eigenen Tasche verstauen lässt. Und wenn es kühler wird, wärmen fleecegefütterte Taschen deine Hände.
Eine ACG-Jacke schließt die Wärme im Inneren ein, sodass du kein unnötiges Gewicht mit dir herumtragen musst. Unsere leichten Shell-Jacken bieten Läufer:innen perfekten Schutz vor Wind und Wetter und einen cleanen, stromlinienförmigen Look. Wenn die Temperaturen sinken, ist ein Fleece mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie die ideale Wahl. Die gebürsteten Fasern speichern deine natürliche Körperwärme und bieten dir so eine leichte, wärmende Lage, die nicht aufträgt. Auch in unseren Daunenjacken kommt diese smarte Technologie zum Einsatz: Die feinen Isolierfasern bilden Luftkammern, die Hitze speichern und Feuchtigkeit entweichen lassen. Das bedeutet: weniger Füllung für dasselbe kuschelige Tragegefühl, mehr Bewegungsfreiheit und bessere Atmungsaktivität.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für ACG-Westen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.