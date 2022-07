5 von Trainer:innen empfohlene Workouts für die obere Bauchmuskulatur für einen starken Core | Artikel "OGC"

Laut Lampa und Robles ist der Hollow Body Hold eine der wichtigsten Übungen für die obere Bauchmuskulatur. Im Grunde handelt es sich um einen Upside-Down Plank, so Lampa. Robles sagt, dass diese spezielle Bewegung für die obere Bauchmuskulatur alle Bauchmuskeln beansprucht, was zur Stabilität der Bauchmuskeln beiträgt.

Für den Hollow Body Hold legst du dich laut Robles flach auf den Rücken und streckst die Beine aus. Die Füße bleiben zusammen und die Arme sind über dem Kopf. Als Nächstes, so Lampa, konzentrierst du dich darauf, die Wirbelsäule in den Boden zu drücken, während du den Kopf hebst. Die Beine sind über dem Boden. Die Arme bleiben über dem Kopf gestreckt, mit dem Bizeps neben den Ohren.

Währenddessen sollte nur dein unterer Rücken den Boden berühren, fügt Robles hinzu. Wiederhole die Übung dreimal, halte dabei die Position jeweils 20–30 Sekunden lang und vergiss nicht durchzuatmen.

Wenn du es im unteren Rücken oder in den Hüftbeugern zu spüren beginnst, ist das laut Robles ein Zeichen dafür, dass die Übung zu fortgeschritten für dich sein könnte. In diesem Fall schlägt Lampa vor, die Variante auszuprobieren, bei der du die Knie in den Vierfüßlerstand beugst, was Spannungen in diesen Bereichen mindert.

Text von Jessica Estrada