Drei einfache Möglichkeiten, deine eigenen HIIT-Workouts zu erstellen

Ein eigener HIIT-Plan ist ganz einfach. Aber um diesen Plan auch einzuhalten, sei Disziplin und Fokus erforderlich, so Thomas Roe, C.P.T. mit ACE-Zertifikat und Trainer im Local Moves Studio in San Antonio, das sich auf HIIT-Workouts spezialisiert. Eine bewährte Methode sei, so viele Lieblingsübungen wie möglich ins Workout zu packen.

Da Roe gerne Seil springt, macht er diese Übung drei Minuten lang und legt dann eine Pause ein oder führt eine weniger anstrengende Übung wie Push-ups oder Planks aus. An manchen Tagen wiederholt er diese Abfolge eine halbe Stunde lang. Um das Workout trotzdem abwechslungsreich zu gestalten, baut er in der Zeit, wo er kein Seilspringen macht, verschiedene Übungen ein.

Wegen der Intensität sei das Workout sehr wirksam, sagt Roe, und selbst wenn du nur 20 oder 30 Minuten schaffst, hast du trotzdem das Gefühl, die Zeit gut genutzt zu haben.

Weitere beliebte HIIT-Übungen sind:

Burpees

Jump Squats

Medizinball-Slams

Box Jumps

Jumbo Jacks

High Knees

Obwohl diese Übungen mit hoher Intensität ausgeführt werden, kannst du natürlich auch weniger intensive Optionen wählen, vor allem, wenn dir deine Ärztin oder dein Arzt geraten haben, die Belastung zu begrenzen. Sprich also am besten mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, bevor du mit einem Trainingsprogramm beginnst. Diese Übungen sind nicht ganz so intensiv:

Mountain Climbers

Squats

Kettlebell Swings

Push-ups

Ausfallschritte im Wechsel

Planks mit Schulter-Taps

Aaron Leventhal, C.S.C.S. und Inhaber der Fit Studios in Minneapolis, empfiehlt, einen Probedurchlauf zu machen, sobald du das Workout zusammengestellt hast, damit du weißt, was du für die Übergänge brauchst. Der Wechsel von Plank Jacks zu Mountain Climbers geht zum Beispiel recht einfach. Dagegen ist der Übergang von Medizinball-Slams zu Kettlebell Swings mit dem Wechsel der Trainingsmittel verbunden, was dazu führen kann, dass du die Ruhephase mit der Beschaffung des Equipments verbringst, wenn du es dir nicht schon vorher zurechtgelegt hast.

"Eine alte Weisheit besagt, dass das beste Training für dich das Training ist, das du auch wirklich machst", sagt Leventhal. "Beim Intervalltraining bedeutet das, eine gute Mischung aus Übungen mit optimalen Trainings- und Ruheintervallen zu finden, damit du dich zwar herausgefordert fühlst, aber keine Angst vor dem nächsten Workout hast oder es komplett aufgibst."

