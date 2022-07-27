Alles, was du über die beste Yogamatte von Nike wissen solltest

Die Nike Mastery Yogamatte wurde entwickelt, um dir eine unterstützende Grundlage für jede Yogasession zu bieten – ganz gleich, ob du zu Hause, im Park oder im Studio trainierst. Die Matte ist 5 Millimeter dick und besteht aus Naturkautschuk, der eine griffige, rutschfeste Oberfläche bietet.

Außerdem besteht sie aus geruchshemmendem Material und riecht dadurch immer frisch. (Hinweis: Lies dir vor dem Reinigen einer Yogamatte immer erst die Pflegehinweise durch. Am besten reinigst du gezielt mögliche Flecken auf deiner Nike Mastery Yogamatte.)

Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,5 kg lässt sich die Matte ganz leicht transportieren. Ausgerollt betragen ihre Maße ca. 200 x 68 cm.

Jede Nike Mastery Matte besteht aus einer Mischung aus thermoplastischem Elastomer (TPE) und Naturkautschuk (lies unten mehr über die gängigen Materialien von Yogamatten) und zu mindestens 20 % aus recyceltem Material. Das TPE-Material reduziert Gerüche und macht die Matte angenehm leicht. Naturkautschuk hält die Handflächen kühl und sorgt für zusätzlichen rutschfesten Halt.

(Verwandter Artikel: Die besten kostenlosen Workouts in der Nike Training Club App)