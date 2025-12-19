Kettlebell Swings: Was genau das ist und welche Muskeln dadurch trainiert werden

Der American Council on Exercise hat die Auswirkungen eines achtwöchigen Kettlebell-Trainings mit zwei Einheiten pro Woche untersucht. Die Forscher:innen konnten nicht nur eine deutliche Kraftsteigerung beobachten, sondern auch eine Verbesserung der aeroben Leistungsfähigkeit, der dynamischen Balance und der Kraft im Core.

"Kettlebell Swings beanspruchen viele große Muskelgruppen und werden ruckartig ausgeführt, sodass sie die Herzfrequenz sehr schnell in die Höhe treiben", sagte Forest Vance, Russian Kettlebell Challenge Level II.

Durch die schnelle Hüftstreckung tragen Kettlebell Swings auch effektiv zur Verbesserung der Sprung- und Laufkraft bei. "Die Hüftstreckung ist die Grundlage für viele dieser Sportübungen", sagte Vance.