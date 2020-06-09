Watermeloensmoothie om te herstellen
Coaching
Door Nike Training
Dankzij deze supergezonde smoothie kun je er na je work-out weer tegen.
Watermeloen: het zoete zomerfruit met volop verborgen voordelen. Ontdek waarom dit fruit zo goed is voor spierherstel en het verminderen van ontstekingen, en hoe je het met dit smakelijke smoothierecept kunt opnemen in je herstelroutine.
Dit vegan drankje zit bomvol voedingsstoffen die kunnen helpen spierpijn te verminderen en waarmee je je elektrolyten aanvult na een intensieve work-out. Bovendien is het makkelijk te maken en heerlijk verfrissend. Ontdek waarom en lees het eenvoudige recept hieronder, samen met een paar handige tips voor bereiding en aanpassing.
Belangrijkste ingrediënten (en hun positieve eigenschappen)
- Watermeloen zit bomvol voedingsstoffen.
Het zoete fruit bevat van nature veel lycopeen. Uit onderzoek blijkt dat dit kan helpen ontstekingen en spierpijn te verminderen zodat je sneller herstelt. Bovendien bevat watermeloen het aminozuur citrulline. Dit werkt mogelijk prestatieverhogend omdat het de bloedcirculatie en zuurstofopname verbetert. Omdat watermeloen voor 92% uit water bestaat, kan het fruit ook helpen je lichaam na een zware work-out te hydrateren.
- Bloemkool zorgt voor textuur zonder smaak.
Als bloemkool in een smoothie je heel onsmakelijk lijkt, bedenk dan dat de bloemkool weinig aan de smaak verandert. Waarschijnlijk proef je alleen de zoete mango en watermeloen. De bloemkool zorgt voor een crème- of melkachtige textuur. Zie het als een simpele manier om ongemerkt meer groente binnen te krijgen.
Handige tips voor makkelijke meal prep
- Leg een voorraad ingrediënten aan.
Haal een paar zakken diepvriesgroente in huis zodat je alles bij de hand hebt voor meerdere porties.
- Bereid alvast een voorraadje bloemkool.
Bereid vooraf verse bloemkool door de kool in roosjes te snijden, deze te stomen en ze vervolgens in te vriezen. Dit is vooral handig als je van rauwe groente snel een opgeblazen gevoel krijgt.
- Bewaar slim.
Verpak losse porties mango en bloemkool samen in luchtdichte bakjes, en bewaar ze in de vriezer. Wanneer je toe bent aan een smoothie, hoef je alles alleen maar in een blender te doen, samen met de rest van de ingrediënten.
Wil je de bowl customizen? Dit zijn een paar ideeën:
- Gebruik een alternatief voor melk.
Als je geen zuivelproducten gebruikt, is alles al oké. Als je allergisch bent voor noten, kun je de notenmelk vervangen door kokos- of havermelk.
- Voeg eiwitten toe.
Om herstel na een krachttraining voor spieropbouw te optimaliseren, kun je eiwitpoeder zonder smaak toevoegen (kies plantaardige eiwitten als je alles vegan wilt houden). Je kunt ook gewone Griekse yoghurt toevoegen om een vegetarische smoothie te maken.
- Gebruik minder suiker.
Je kunt de mango eventueel vervangen door fruit waar minder suiker in zit, zoals aardbeien of bosbessen.
- Wees flexibel met zaden.
Als je geen hennepzaad in huis hebt, kun je ook chia- of lijnzaad gebruiken. Ze bevatten meer vezels, maar minder proteïne dan hennepzaad.
Bereiding: watermeloensmoothie om te herstellen
Porties: 1
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Totale tijd: 5 minuten
Ingrediënten
152 g watermeloen in blokjes
100 g ingevroren bloemkoolroosjes
40 g verse of ingevroren gehakte mango
30 ml vers limoensap
180 ml notenmelk
5 ml bijenpollen, plus wat extra voor garnering
5 ml hennepzaad, plus wat extra voor garnering
Bereidingswijze
- Doe alle ingrediënten in een blender. Blend tot het een vloeibaar geheel is.
- Maak op smaak met bijenpollen en hennepzaad. Gebruik een herbruikbaar rietje en geniet van je smoothie.