Gezonde en vullende wrap met kip

Vullende wrap met kip
Voeding
Laatste update: 11 juni 2020
Door Nike Training
Geniet van een gezonde en vullende maaltijd binnen 30 minuten. Voor 4 porties.
Tijd voor wat extra gezonde voeding met deze heerlijke wrap met kip. Eenvoudig te maken en vol met eiwitten voor langdurige energie.
Een uitgebalanceerde, vullende maaltijd met kip, tortilla's en erwten om je honger te stillen. Dit recept bevat geen noten.
Ingrediënten
616 g kipfilet
15 ml olijfolie
450 g groene erwten
225 g roomkaas
1 rode ui
300 g gemengde sla
8 volkoren tortilla's
Instructies
- Verwarm de oven voor op 425°F.
- Als de erwten bevroren zijn, ontdooi ze dan eerst in een kom.
- Voeg olijfolie, zout en een specerij naar keuze toe aan de kip. Leg de kip op een vel papier en braad deze 20 minuten totdat hij gaar is. Snijd de kip in dunne reepjes en leg aan de kant.
- Gebruik een vork om de erwten te prakken en ze door de roomkaas te mengen. Voeg zout en peper naar smaak toe. Snijd de ui in dunne plakjes. Strooi de mix van erwten en roomkaas over de tortilla's en voeg vervolgens de kip, sla en ui toe. Eventueel kun je de tortilla's nog opwarmen in een grillpan. Eet smakelijk!
Instructies
- Verwarm de oven voor op 220°C.
- Als de erwten bevroren zijn, ontdooi ze dan eerst in een kom.
- Voeg olijfolie, zout en een specerij naar keuze toe aan de kip. Leg de kip op een vel papier en braad deze 20 minuten totdat hij gaar is. Snijd de kip in dunne reepjes en leg aan de kant.
- Gebruik een vork om de erwten te prakken en ze door de roomkaas te mengen. Voeg zout en peper naar smaak toe. Snijd de ui in dunne plakjes. Strooi de mix van erwten en roomkaas over de tortilla's en voeg vervolgens de kip, sla en ui toe. Eventueel kun je de tortilla's nog opwarmen in een grillpan. Eet smakelijk!
Voedingsinformatie per portie
526 calorieën
55 g koolhydraten
45 g eiwitten
13 g vet