Voetbalgear voor meisjes – Nike

In samenwerking met Rebel Girls
Gear up voor het spel
Als het op sport aankomt, hebben meisjes vaak andere producten nodig dan jongens. We hebben handige tips en producten om meisjes te ondersteunen zodat ze kunnen blijven spelen op een veilige, comfortabele en plezierige manier.
De basics van sport-bh's
Sport-bh's worden ontworpen voor sport en beweging. Een goed passende sport-bh geeft je een comfortabel en zeker gevoel op het veld, de baan, de mat of waar je ook sport. Hier lees je hoe je de perfecte sport-bh vindt:
Kies het juiste type: De meeste sport-bh's voor meisjes vallen in twee categorieën: lichte ondersteuning en medium ondersteuning. Bh's met lichte ondersteuning zijn meestal gemaakt van een dunner, elastisch materiaal en hebben smalle bandjes. Deze bh's zijn perfect voor work-outs als wandelen, yoga, stretchen of ballet. Bh's met medium ondersteuning zijn meestal dikker en hebben brede bandjes. Deze bh's zitten wat strakker en ondersteunen je borsten tijdens high-impact activiteiten zoals hardlopen en springen.
Maat: Gebruik, terwijl je een van je huidige bh's of alleen een T-shirt draagt, een flexibel meetlint en wikkel dit rond het breedste deel van je borst. Dit getal is de bandmaat en komt overeen met de maat van de bh die je wilt passen. Nike gebruikt een maattabel die je online kunt vinden. Zoek het getal dat je gemeten hebt op in de tabel en kijk welke maat erbij hoort. Bij 73-79 cm hoort bijvoorbeeld de maat medium.
Pas de bh: Kies een paar modellen en kijk hoe ze zitten. Zorg ervoor dat de schouderbandjes en de band rond je rug stevig maar niet te strak zitten. De bh moet soepel onder je armen zitten zonder dat hij knelt of dat je ruimte overhoudt. Stretch, ren en spring even om te controleren of de bh comfortabel zit en ondersteuning biedt. Reken vervolgens af en ga lekker bewegen!
Menstruatieshorts
Wist je dat 70% van de meisjes niet willen sporten tijdens hun menstruatie? Veel meisjes zijn bang dat ze gaan doorlekken of hebben moeite met het vinden van goede work-outkleding waarin ze zich comfortabel voelen. Maar het is ontzettend belangrijk om ook te bewegen op de dagen waarop je ongesteld bent. Het is bewezen dat beweging symptomen zoals krampen vermindert, je energie en je humeur een boost geeft en stress verlicht.
Menstruatieshorts zijn een goede manier om tijdens je ongesteldheid actief te blijven en je daar zeker bij te voelen! Bekijk eens de Nike Leak Protection bikeshorts. Het slanke design beweegt met je mee terwijl het absorberende laagje fungeert als veilige back-up van je gebruikelijke menstruatieproduct. Nike's Dri-FIT technologie voert zweet af waardoor je droog en fris blijft. Bovendien heeft het design twee verborgen zakken voor je telefoon of sleutels. Ren, dans, spring en scoor zorgeloos in deze supercomfortabele shorts.
Hoe draag je een sporthijab
Elk meisje zou de spullen en de producten moeten hebben om de sport te beoefenen die ze leuk vindt. En voor sommige meisjes hoort daar een hijab bij. Voor moslimvrouwen is de hijab een symbool van hun religie en voor velen is het een onderdeel van hun dagelijks leven. Maar gewone hijabs zijn niet geschikt om mee te sporten. Ze zitten wat losser en kunnen afglijden of in de knoop raken. Daarom is er de Nike Sport Pro hijab.
Doe voor het passen van de hijab je haar in een lage knot onderaan je nek. Dit voorkomt dat de hijab opkruipt en zorgt voor een soepele pasvorm. Gebruik de bandjes aan de binnenkant om glijden te voorkomen. Deze zitten vlak achter je oren en houden de hijab op zijn plek. Pas verschillende maten om de beste pasvorm te vinden. Ren, spring en stretch om te testen hoe het zal voelen als je op het veld bent. Stop de hijab op de wedstrijddag in bij je halslijn of kraag van je shirt zodat het materiaal niet in de weg gaat zitten. Je bent klaar om ervoor te gaan!
Voetbalschoenen voor meisjes
Het is belangrijk dat een meisje de juiste voetbalschoenen heeft voor de ondergrond waarop ze speelt en haar speelstijl, zodat ze alles uit haar spel kan halen.
Allereerst moet je weten op wat voor ondergrond ze speelt. Het type ondergrond kan van invloed zijn op de grip en controle. Het is dus belangrijk om de juiste zool voor haar veld- of zaaltype te vinden. Daarom hebben we zolen met verschillende soorten noppen ontworpen die elk op hun eigen manier reageren op de specifieke eisen van verschillende soorten voetbalvelden, zodat ze zich altijd van haar beste kant kan laten zien.
Ga daarna samen met haar kijken welke schoenen het beste bij haar persoonlijkheid passen. We hebben heel veel kleuren en vormen om mee te variëren. Of je nu voor een customized schoen, tijdloos zwart of klassiek leer kiest, bij ons vind je de schoenen die bij haar stijl passen.
Bij het kiezen van kinderschoenen zijn comfort en pasvorm het belangrijkst. Zodra zij tevreden is, is ze klaar om te spelen.