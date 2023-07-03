Voetbalgear voor meisjes – Nike

Sport-bh's worden ontworpen voor sport en beweging. Een goed passende sport-bh geeft je een comfortabel en zeker gevoel op het veld, de baan, de mat of waar je ook sport. Hier lees je hoe je de perfecte sport-bh vindt:

Kies het juiste type: De meeste sport-bh's voor meisjes vallen in twee categorieën: lichte ondersteuning en medium ondersteuning. Bh's met lichte ondersteuning zijn meestal gemaakt van een dunner, elastisch materiaal en hebben smalle bandjes. Deze bh's zijn perfect voor work-outs als wandelen, yoga, stretchen of ballet. Bh's met medium ondersteuning zijn meestal dikker en hebben brede bandjes. Deze bh's zitten wat strakker en ondersteunen je borsten tijdens high-impact activiteiten zoals hardlopen en springen.

Maat: Gebruik, terwijl je een van je huidige bh's of alleen een T-shirt draagt, een flexibel meetlint en wikkel dit rond het breedste deel van je borst. Dit getal is de bandmaat en komt overeen met de maat van de bh die je wilt passen. Nike gebruikt een maattabel die je online kunt vinden. Zoek het getal dat je gemeten hebt op in de tabel en kijk welke maat erbij hoort. Bij 73-79 cm hoort bijvoorbeeld de maat medium.

Pas de bh: Kies een paar modellen en kijk hoe ze zitten. Zorg ervoor dat de schouderbandjes en de band rond je rug stevig maar niet te strak zitten. De bh moet soepel onder je armen zitten zonder dat hij knelt of dat je ruimte overhoudt. Stretch, ren en spring even om te controleren of de bh comfortabel zit en ondersteuning biedt. Reken vervolgens af en ga lekker bewegen!