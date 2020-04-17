Tre måder til at føle sig mere til stede på

In deze tijd is het maar al te gemakkelijk het vermogen om je te concentreren kwijt te raken. We worden continu overstelpt met informatie: over de huidige situatie in de wereld, van ons werk, van onze vrienden en onze schermen. Die enorme hoeveelheid kan overweldigend zijn en ervoor zorgen dat we het contact met het huidige moment kwijtraken.



Gelukkig kun je met een paar simpele mindfulness-tools weer controle krijgen waardoor je je rustiger en sterker voelt. Probeer de volgende keer dat je gefocust of scherp moet zijn een van de volgende technieken: