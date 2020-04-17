Tre måder til at føle sig mere til stede på

Drie manieren om je meer aanwezig te voelen
Coaching en voeding
door Branden Collinsworth
Neem een mentale pauze van de ins en outs van het dagelijks leven om jezelf weer centraal te zetten.
In deze tijd is het maar al te gemakkelijk het vermogen om je te concentreren kwijt te raken. We worden continu overstelpt met informatie: over de huidige situatie in de wereld, van ons werk, van onze vrienden en onze schermen. Die enorme hoeveelheid kan overweldigend zijn en ervoor zorgen dat we het contact met het huidige moment kwijtraken.
Gelukkig kun je met een paar simpele mindfulness-tools weer controle krijgen waardoor je je rustiger en sterker voelt. Probeer de volgende keer dat je gefocust of scherp moet zijn een van de volgende technieken:
- Adem doelbewust gedurende één minuut. Ik hamer bij mijn klanten op het belang van ademhaling: het is een krachtig middel waarmee je je mindset in één klap verandert. In een wereld waarin we ons aanpassen aan een nieuwe norm, is het verfrissend dat een simpele handeling als ademhalen nog steeds een grote impact heeft. Adem gedurende één minuut diep in en uit, elk ongeveer vijf seconden. Focus volledig op je ademhaling en het geluid van de in- en uitgaande lucht.
- Zoek weer verbinding met jezelf. Bijna de hele dag door worden we van alle kanten bestookt met berichten en informatie, en dat kan zijn tol eisen. Het goede nieuws is dat we altijd kunnen besluiten om ons er even van af te sluiten en weer op te laden. Probeer even los te komen van al je apparaten en concentreer je een paar minuten op jezelf. Word hyperbewust van alles om je heen — de geuren, geluiden, kleuren — en wees gewoon aanwezig. Zelfs door maar een paar minuten te oefenen met mindfulness kun je meteen rustig worden en weer terugkomen in het nu.
- Herhaal een krachtmantra. Door hardop een persoonlijke intentie uit te spreken, kun je je energie een boost geven en weer afstemmen op het moment. Als ik mezelf moet concentreren, zeg ik herhaaldelijk: "All in on all in." Voor mij betekent dat als ik op een moeilijk punt aanbeland — bij het trainen, in mijn yogapraktijk, met mijn bedrijf of zelfs met mijn geliefden — en op wil geven, ik mezelf eraan herinner dat ik nog een ander level heb. Dat ik meer aankan en dat er achter het moeilijke punt iets moois ligt. Wil jij dit ook doen? Denk dan aan een mantra die diep in jou resoneert: iets positiefs, iets dat energie geeft en geworteld is in compassie en liefde. Telkens als je jezelf weer even kwijt bent, herhaal je deze mantra in je hoofd of zeg hem het hardop.
Onthoud: je hebt misschien geen controle over alles wat er om je heen gebeurt, maar wel over je reactie hierop. Deze technieken lijken misschien eenvoudig, maar in die eenvoud schuilt wel kracht. En je zult er al snel achter komen dat je deze tools makkelijk, snel en consistent kunt gebruiken om op dit moment aanwezig en positief in het leven te staan.