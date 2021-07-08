Trained podcast: Kap met die onzinwork-outs met Ben Bruno
Coaching
Veel celebritytrainers staan bekend om theatrale oefeningen en overdreven fitnessprogramma's. Maar Ben Bruno niet. Lees hier zijn nuchtere benadering van fitness.
'Trained' is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Het leven zit vol onzin, maar dat past niet bij fitness. Ben Bruno, Nike Trainer van de sterren, heeft daarom als missie om misvattingen als 'meer is meer' en 'geen rustdagen' de wereld uit te helpen. Hij wil iedereen — inclusief Chelsea Handler en Justin Timberlake — laten zien hoe je op een goede manier resultaten behaalt in de sportschool. In deze aflevering van Trained praat de alumnus van Columbia Graduate School en zelfverklaarde 'simpele spierbonk' met host Ryan Flaherty, senior director of performance bij Nike. Hij vertelt hoe een slechte rug het begin vormde van zijn loopbaan als trainer, wat hij heeft geleerd van zijn werk met Hollywoodsterren, en waarom sommigen van ons burpees misschien beter kunnen opgeven (we zeiden 'sommigen van ons'!). Bruno vertelt ook meer over zijn supersimpele methode die gebaseerd is op het herhalen van een paar oefeningen, over zijn KISS-formule en zijn versie van de 80-20-regel, zodat we allemaal net zo sterk als Bruno kunnen worden.
"Als je boos of gespannen bent, voelt het soms alsof je elk moment kunt instorten. Dan zorgt jezelf afmatten in de sportschool er gewoon voor dat je je beter gaat voelen."
Ben Bruno
Nike Trainer
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Ryan Flaherty op trained@nike.com, dan kijkt hij wat er mogelijk is.